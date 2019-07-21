Сам Медведчук заявил, что его партия будет находиться в оппозиции, выступая за кардинальное изменение экономического курса и построение успешной страны. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что состав коалиции зависит лишь от президента Зеленского.

Футбол Пайет поцеловал напарника перед матчем и забил гол Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.

Политика ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.

Политика Названы кандидаты на пост премьера Украины Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".

Здоровье Депздрав рекомендует москвичам отдыхать на море с маленькими детьми не менее двух недель для их адаптации В дальнейшем, в течение дня должны быть дробные купания, оптимальное время - не больше пяти-пятнадцати минут, иначе высок риск переохлаждения, особенно если для ребенка не прошел еще период адаптации.

Политика Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.

Здоровье Врачи назвали первые признаки камней в почках Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.

Политика Медведчук заявил об исключительной оппозиции Зеленскому в Раде Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «кум Путина» Виктор Медведчук после подведения первых итогов выборов в Верховную раду заявил, что в украинском парламенте его партия будет «исключительно оппозиционной» - это сознательное и давно выношенное решение.

Наука Ученые назвали простой способ хорошо выспаться Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.

Футбол «Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игры Wargroove выходит на PlayStation 4 без кросс-плея Игра Wargroove выйдет на PlayStation 4 уже в этот вторник, при этом предложений кроссплатформенной игры не ожидается, как это было у ее аналога на консоли Nintendo Switch, ПК, а также Xbox One.

Политика Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной» Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Политика Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.

Музыка Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".

Наука Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.

Гаджеты Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.

Политика Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Армия и оружие Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе В СЦКК сообщили, что зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия спустя 12 часов 53 минуты после вступления в силу нового бессрочного перемирия.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Шоу-бизнес Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.

Происшествия Болельщикам «Спартака» после инцидента в Ростове выпишут штрафы Задержанные после субботнего матча в Ростове-на-Дону болельщики "Спартака" отпущены домой, им будут выписаны штрафы.