Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой РадеРБК 16:05
Сам Медведчук заявил, что его партия будет находиться в оппозиции, выступая за кардинальное изменение экономического курса и построение успешной страны. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что состав коалиции зависит лишь от президента Зеленского.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:27, Вашингтон
Футбол
Пайет поцеловал напарника перед матчем и забил гол
Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.
Обновлено в 16:26
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 14:10
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Здоровье
Депздрав рекомендует москвичам отдыхать на море с маленькими детьми не менее двух недель для их адаптации
В дальнейшем, в течение дня должны быть дробные купания, оптимальное время - не больше пяти-пятнадцати минут, иначе высок риск переохлаждения, особенно если для ребенка не прошел еще период адаптации.
Обновлено в 05:00
Политика
Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером
Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Врачи назвали первые признаки камней в почках
Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.
Обновлено в 08:42
Политика
Медведчук заявил об исключительной оппозиции Зеленскому в Раде
Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «кум Путина» Виктор Медведчук после подведения первых итогов выборов в Верховную раду заявил, что в украинском парламенте его партия будет «исключительно оппозиционной» - это сознательное и давно выношенное решение.
Обновлено в 14:59
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Футбол
«Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:52
Игры
Wargroove выходит на PlayStation 4 без кросс-плея
Игра Wargroove выйдет на PlayStation 4 уже в этот вторник, при этом предложений кроссплатформенной игры не ожидается, как это было у ее аналога на консоли Nintendo Switch, ПК, а также Xbox One.
Обновлено в 15:12
Футбол
Думбия может вернуться в Россию
Обновлено в 16:06
Политика
Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»
Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Политика
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено в 12:08
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено в 02:17
Музыка
Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках
Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 15:50
Наука
Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования
На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.
Обновлено 19 июля в 09:28
Гаджеты
Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi
На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе
В СЦКК сообщили, что зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия спустя 12 часов 53 минуты после вступления в силу нового бессрочного перемирия.
Обновлено в 07:31
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено 19 июля в 04:00
Происшествия
Болельщикам «Спартака» после инцидента в Ростове выпишут штрафы
Задержанные после субботнего матча в Ростове-на-Дону болельщики "Спартака" отпущены домой, им будут выписаны штрафы.
Обновлено в 12:35
Футбол
Дракслер: «„ПСЖ“ — это не только Неймар»
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Неймара.
Обновлено в 14:28