Политика

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой РадеРБК 16:05

Сам Медведчук заявил, что его партия будет находиться в оппозиции, выступая за кардинальное изменение экономического курса и построение успешной страны. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что состав коалиции зависит лишь от президента Зеленского.
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Медведчук допустил отсутствие коалиции в новом составе Рады

РЕН ТВ16:42

«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»

Вести.Ru14:33

«Оппозиционная платформа» не войдёт в коалицию со сторонниками Зеленского

News.ru15:12

Медведчук отказался от коалиции со «Слугой народа»

Говорит Москва15:03

Партия Медведчука отказалась от коалиции с партией Зеленского

Lenta.ru14:56

Медведчук: члены «Оппозиционной платформой - за жизнь» не войдут в кабмин Украины

ТАСС14:42

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде

РБК16:05
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Футбол

Пайет поцеловал напарника перед матчем и забил гол

Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Резиновые пули и слезоточивый газ применили в ходе протеста в Гонконге

Обновлено в 13:20
Общество

Музей святости в Екатеринбурге призвал убрать граффити Покраса Лампаса

Обновлено в 09:05
Политика

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Полтавские вандалы осквернили памятник генералу Ватутину

Обновлено в 14:10
Политика

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Здоровье

Депздрав рекомендует москвичам отдыхать на море с маленькими детьми не менее двух недель для их адаптации

В дальнейшем, в течение дня должны быть дробные купания, оптимальное время - не больше пяти-пятнадцати минут, иначе высок риск переохлаждения, особенно если для ребенка не прошел еще период адаптации.
Обновлено в 05:00
Политика

Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером

Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.
Обновлено в 09:04
Здоровье

Врачи назвали первые признаки камней в почках

Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.
Обновлено в 08:42
Политика

Медведчук заявил об исключительной оппозиции Зеленскому в Раде

Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «кум Путина» Виктор Медведчук после подведения первых итогов выборов в Верховную раду заявил, что в украинском парламенте его партия будет «исключительно оппозиционной» - это сознательное и давно выношенное решение.
Обновлено в 14:59
Наука

Ученые назвали простой способ хорошо выспаться

Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Футбол

Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

Обновлено в 15:42
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Футбол

«Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:52
Игры

Wargroove выходит на PlayStation 4 без кросс-плея

Игра Wargroove выйдет на PlayStation 4 уже в этот вторник, при этом предложений кроссплатформенной игры не ожидается, как это было у ее аналога на консоли Nintendo Switch, ПК, а также Xbox One.
Обновлено в 15:12
Футбол

Думбия может вернуться в Россию

Обновлено в 16:06
Политика

Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»

Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Политика

Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено в 12:08
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Обновлено в 02:17
Музыка

Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках

Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 15:50
Наука

Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования

На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.
Обновлено 19 июля в 09:28
Гаджеты

Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi

На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Политика

Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе

В СЦКК сообщили, что зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия спустя 12 часов 53 минуты после вступления в силу нового бессрочного перемирия.
Обновлено в 07:31
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили

Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено 19 июля в 04:00
Происшествия

Болельщикам «Спартака» после инцидента в Ростове выпишут штрафы

Задержанные после субботнего матча в Ростове-на-Дону болельщики "Спартака" отпущены домой, им будут выписаны штрафы.
Обновлено в 12:35
Футбол

Дракслер: «„ПСЖ“ — это не только Неймар»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Неймара.
Обновлено в 14:28
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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