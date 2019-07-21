Политика

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой РадеРБК 16:05

Сам Медведчук заявил, что его партия будет находиться в оппозиции, выступая за кардинальное изменение экономического курса и построение успешной страны. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что состав коалиции зависит лишь от президента Зеленского.
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Медведчук допустил отсутствие коалиции в новом составе Рады

РЕН ТВ16:42

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде

РБК16:05

Партия Зеленского отказалась от сотрудничества с Порошенко и Медведчуком

News.ru16:32

Медведчук отказался от коалиции со «Слугой народа»

Говорит Москва15:03

Партия Медведчука отказалась от коалиции с партией Зеленского

Lenta.ru14:56

Медведчук: члены «Оппозиционной платформой - за жизнь» не войдут в кабмин Украины

ТАСС14:42

«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»

Вести.Ru14:33
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Политика

Партия Зеленского набирает почти 42% голосов на выборах в Раду

Обновлено в 22:04
Происшествия

В Польше найдено тело пропавшего пятилетнего россиянина

В Польше завершилась операция поиску пятилетнего гражданина России Давида из города Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 11:56
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 22:54
Футбол

Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
Обновлено в 20:04
Экономика

Минтруд обнародовал размеры пособия по безработице в 2020 году

В Минтруда подготовили проект постановления о минимальном и максимальном размере пособия по безработице в следующем году.
Обновлено 19 июля в 07:48
Наука

Ученые назвали простой способ хорошо выспаться

Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Музыка

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Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Политика

Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте

В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:58
Общество

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Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
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Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем.
Обновлено в 14:13
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено в 05:19
Политика

Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса

Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 22:51
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Общество

Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США

Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено в 11:45
Политика

«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе

Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено в 22:49
Хоккей

Сундквист согласовал новый контракт с «Сент-Луисом» на $11 млн

Нападающий Оскар Сундквист согласовал с «Сент-Луис Блюз» условия нового 4-летнего контракта.
Обновлено в 22:36
Политика

Партия Вакарчука выиграла выборы в Раду в Антарктиде

Движение музыканта Святослава Вакарчука «Голос» на выборах в украинский парламент обошло в Антарктиде партию Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:59
Происшествия

Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Обновлено в 23:23
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Названы самые угоняемые автомобили в России

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
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«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
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Специалисты рассказали, что делать при потере трудовой книжки

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Футбол

Хави дебютировал в качестве главного тренера «Аль-Садда»

39-летний уроженец Таррасы, в мае 2019 года объявивший о завершении карьеры игрока, сразу же перешел на должность главного тренера катарского клуба «Аль-Садд», за который Хави выступал на протяжении последних 4 лет.
Обновлено в 18:02
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Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
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Армия и оружие

Камбоджа сделала Китаю тайное предложение

Обновлено в 16:15
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Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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