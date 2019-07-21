Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой РадеРБК 16:05
Сам Медведчук заявил, что его партия будет находиться в оппозиции, выступая за кардинальное изменение экономического курса и построение успешной страны. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что состав коалиции зависит лишь от президента Зеленского.
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Происшествия
В Польше найдено тело пропавшего пятилетнего россиянина
В Польше завершилась операция поиску пятилетнего гражданина России Давида из города Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 22:54
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
Обновлено в 20:04
Экономика
Минтруд обнародовал размеры пособия по безработице в 2020 году
В Минтруда подготовили проект постановления о минимальном и максимальном размере пособия по безработице в следующем году.
Обновлено 19 июля в 07:48
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Политика
Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте
В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:58
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Гузеева поразила поклонников новым имиджем
Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем.
Обновлено в 14:13
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено в 05:19
Политика
Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса
Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 22:51
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Общество
Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США
Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено в 11:45
Политика
«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено в 22:49
Хоккей
Сундквист согласовал новый контракт с «Сент-Луисом» на $11 млн
Нападающий Оскар Сундквист согласовал с «Сент-Луис Блюз» условия нового 4-летнего контракта.
Обновлено в 22:36
Политика
Партия Вакарчука выиграла выборы в Раду в Антарктиде
Движение музыканта Святослава Вакарчука «Голос» на выборах в украинский парламент обошло в Антарктиде партию Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Обновлено в 23:23
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено в 23:31
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Общество
Специалисты рассказали, что делать при потере трудовой книжки
Чтобы восстановить стаж работы при потере трудовой книжки, нужно обратиться в пенсионный фонд, предыдущее место работы или в офис "Мои документы", рассказали РИА Новости в пресс-службе Главархива Москвы.
Обновлено в 20:04
Футбол
Хави дебютировал в качестве главного тренера «Аль-Садда»
39-летний уроженец Таррасы, в мае 2019 года объявивший о завершении карьеры игрока, сразу же перешел на должность главного тренера катарского клуба «Аль-Садд», за который Хави выступал на протяжении последних 4 лет.
Обновлено в 18:02
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Авто
За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше
На текущий момент в России насчитывает 3 376 официальных дилерских центров, специализирующихся на продаже и обслуживании автомобилей.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
Обновлено в 20:40