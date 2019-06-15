Политика
Медведчук: часть людей видят в Зеленском ПорошенкоRT на русском 20:23
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:02, Вашингтон
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Наука
Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц
Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено в 13:18
Здоровье
В ОЭЗ «Дубна» сдали кровь для детских медучреждений Подмосковья
60 человек сдали свою кровь в День донора, который впервые был организован на территории ОЭЗ «Дубна».
Обновлено в 20:50
Здоровье
Рязанских медиков наградили перед профессиональным праздником
Рязанские медики перед профессиональным праздником получили награды и благодарности от областного правительства, облдумы и муниципальных органов власти.
Обновлено в 11:32
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Хоккей
Любушкин подписал контракт с «Аризоной»
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризоны Койотс" Илья Любушкин подписал новый контракт с клубом, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Эквадор начал расследование о предполагаемом шпионаже Ассанжа
Суд Эквадора начал расследовать предполагаемый шпионаж со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и гражданина Швеции Ола Бини, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу.
Обновлено в 21:32
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Общество
Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела
Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
2-летняя дочка Полины Гагариной «сменила» фамилию
Дмитрий Исхаков недавно рассказал, что у Мии, которой в апреле исполнилось два года, резко испортился характер.
Обновлено в 19:00
Футбол
Защитник «Анжи» Калошин проходит просмотр в «Ахмате»
Защитник махачкалинского «Анжи» Павел Калошин находится на просмотре в «Ахмате», сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
Влад Топалов в день рождения Регины Тодоренко пожелал ей еще детей
Телеведущая Регина Тодоренко сегодня празднует 29-й день рождения.
Обновлено в 08:29
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Здоровье
В Казани наградили лучших медицинских работников Татарстана
Обновлено в 10:23
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
А холмский спикер — против…
Поделюсь заочным общением с холмскими депутатами и их председателем.
Обновлено в 21:35
Игры
Crytek устроила бесплатные выходные в Hunt: Showdown
Разработчики из студии Crytek объявили о начале бесплатных выходных в Hunt: Showdown.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59