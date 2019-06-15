Политика

Медведчук: часть людей видят в Зеленском ПорошенкоRT на русском 20:23

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
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Медведчук: часть людей видят в Зеленском Порошенко

RT на русском20:23

Медведчук озвучил «самый страшный» факт о Зеленском

ФАН19:37

Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко

Аргументы и Факты18:06

Медведчук рассказал «самый страшный» факт о Зеленском

Известия18:54

Медведчук раскрыл «самый страшный» факт о Зеленском

News.ru18:37

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Life.ru19:30

«Самый страшный» факт о Зеленском обнародовал Медведчук

РЕН ТВ18:03
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Наука

Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц

Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено в 13:18
Здоровье

В ОЭЗ «Дубна» сдали кровь для детских медучреждений Подмосковья

60 человек сдали свою кровь в День донора, который впервые был организован на территории ОЭЗ «Дубна».
Обновлено в 20:50
Здоровье

Рязанских медиков наградили перед профессиональным праздником

Рязанские медики перед профессиональным праздником получили награды и благодарности от областного правительства, облдумы и муниципальных органов власти.
Обновлено в 11:32
Политика

Размещенное в день рождения фото Трампа в твиттере высмеяли в Сети

Обновлено в 14:51
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Хоккей

Любушкин подписал контракт с «Аризоной»

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризоны Койотс" Илья Любушкин подписал новый контракт с клубом, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:26
Происшествия

Эквадор начал расследование о предполагаемом шпионаже Ассанжа

Суд Эквадора начал расследовать предполагаемый шпионаж со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и гражданина Швеции Ола Бини, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу.
Обновлено в 21:32
Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие

Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ

Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Общество

Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела

Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено вчера в 01:29
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

2-летняя дочка Полины Гагариной «сменила» фамилию

Дмитрий Исхаков недавно рассказал, что у Мии, которой в апреле исполнилось два года, резко испортился характер.
Обновлено в 19:00
Футбол

Защитник «Анжи» Калошин проходит просмотр в «Ахмате»

Защитник махачкалинского «Анжи» Павел Калошин находится на просмотре в «Ахмате», сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес

Влад Топалов в день рождения Регины Тодоренко пожелал ей еще детей

Телеведущая Регина Тодоренко сегодня празднует 29-й день рождения.
Обновлено в 08:29
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Здоровье

В Казани наградили лучших медицинских работников Татарстана

Обновлено в 10:23
Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено в 05:29
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

А холмский спикер — против…

Поделюсь заочным общением с холмскими депутатами и их председателем.
Обновлено в 21:35
Игры

Crytek устроила бесплатные выходные в Hunt: Showdown

Разработчики из студии Crytek объявили о начале бесплатных выходных в Hunt: Showdown.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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