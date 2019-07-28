Я думаю, что можно было бы поддержать автономию Донбасса команде Зеленского. Сразу вот так публично, политично об этом заявить. Никакой разницы не вижу. У нас унитарное государство, это предполагает, что есть автономия одного региона.

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