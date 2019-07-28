Политика
Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию ДонбассаРоссийская газета 04:10
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.
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