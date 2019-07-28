Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Общество Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Армия и оружие Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны еврейского государства.

Общество Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

Политика Украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии» Журналист, экс-шеф-редактор украинской редакции журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».

Общество Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.

Политика Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом В Ленинградской области на 135-м км автодороги Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели четырёх человек.

Происшествия Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Шоу-бизнес Татьяна Навка рассказала о жизни в браке с Дмитрием Песковым Внимание к Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке стало особенно повышенным после ее брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Религия На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.

Политика Владимир Путин спустился на дно Финского залива почтить память моряков Президент Российской Федерации Владимир Путин начал спуск в батискафе к затонувшей подводной лодке времен Великой Отечественной войны на дно Финского залива.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Происшествия Более 150 участников акции у мэрии Москвы провели ночь в отделениях полиции Люди лежат на стульях, столах, на полу – так выглядело сегодня ночью одно из отделений полиции в Москве.

Происшествия Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.

Политика Путин пообщался с пострадавшими от паводка семьями после парада ВМФ Президент России Владимир Путин после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области.