Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы (Владимирская область) написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Александр Обидин.

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Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы Александра Обидина. По его словам, 12 девушек решили одновременно уволиться из медицинского учреждения.

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