Общество
Газета.RuМедсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы Александра Обидина. По его словам, 12 девушек решили одновременно уволиться из медицинского учреждения.
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с чего всё началось
Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы (Владимирская область) написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Александр Обидин.ТАСС07:07
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