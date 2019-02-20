Медосмотр не выявил у Икарди серьезной травмыSports.ru 08:26

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прошел медосмотр по поводу возможной травмы колена. Результаты обследования не выявили у 26-летнего форварда серьезного повреждения.

Медосмотр не выявил у Икарди серьезной травмы

Политика В НАТО увидели в послании Путина угрозу союзникам В НАТО увидели в послании Путина Федеральному Собранию угрозу союзникам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.

Политика Путин пообещал доплатить пенсионерам Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.

Спорт Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.

Гаджеты Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy В среду, 20 февраля, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новые смартфоны линейки Galaxy. передает корреспондент РБК.

Армия и оружие Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия ведет подготовку к военному удару и допустил возможность начала "полномасштабной войны".

Политика Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.

Политика CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю Генеральный прокурор США Билл Барр уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США и сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем в ходе этой кампании, сообщает CNN со ссылкой на людей, знакомых с планами генпрокурора.

Автоспорт Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Ф-1» Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.

Политика Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне.

Политика Постпреды стран ЕС одобрили поправки к Газовой директиве Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, согласованный ранее Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.

Политика Путин объяснил демонстрацию ракет во время прошлогоднего послания Президент России Владимир Путин объяснил демонстрацию российского вооружения во время прошлогоднего послания послания Федеральному собранию.

Спорт Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".

Происшествия Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.

Происшествия В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу Следователи в Германии конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в рамках расследования дела о схеме отмывания денег, связанной с Россией, пишет Associated Press.

Политика Янукович пригрозил Порошенко трибуналом в Гааге Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в среду с открытым письмом к украинцам, в котором раскритиковал действующие власти страны и пригрозил главе государства Петру Порошенко международным трибуналом в Гааге.

Футбол Атлетико — Ювентус 0:0 (1-й тайм) Стали известны стартовые составы мадридского "Атлетико" и туринского "Ювентуса" на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, они опубликованы на официальном сайте УЕФА.

Политика СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай Общая сумма требований по двум искам составляет более 10,9 млрд руб. По данным "Фонтанки", компания "Балтик Транс-порт" выступала оператором трех сухогрузов, перевозивших комплексы C-400 в Китай: Ocean Lord, Ocean Power и "Никифор Бегичев".

Политика Нетаньяху отменил встречу с Путиным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Венесуэла закрыла морскую границу Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.

Происшествия В Москве задержан экс-омбудсмен Челябинской области Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов был задержан 20 февраля в Москве.

Политика В посольстве России не уверены, что Скрипали живы В посольстве России в Великобритании заявили, что не уверены, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль все еще живы после покушения.

Происшествия Дом игрока «Ливерпуля» Мане во второй раз обокрали во время матча ЛЧ Отмечается, что особняк Мане уже подвергался нападению грабителей 1 ноября 2017 года во время домашнего матча Лиги чемпионов с "Марибором".

Единоборства Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок Жоржа Сен-Пьера Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок прославленного канадского бойца, в прошлом двукратного чемпиона UFC в среднем весе Жоржа Сен-Пьера.

Экономика Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.

Происшествия СМИ узнали тайну семьи найденного у МКАДа мальчика с мешком на голове Мать шестилетнего ребенка, найденного у МКАДа с мешком на голове, несколько лет назад пережила развод.