Футбол
Медосмотр не выявил у Икарди серьезной травмыSports.ru вчера в 08:26
Нападающий «Интера» Мауро Икарди прошел медосмотр по поводу возможной травмы колена. Результаты обследования не выявили у 26-летнего форварда серьезного повреждения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика
Госдума рассмотрит предложение о наследовании пенсий
Сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в закон о страховых пенсиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Летом граждане России могут испытать дефицит молочных продуктов
Приказ, который должен вступить в силу с 1 июля, обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию.
Обновлено в 01:40
Экономика
ЦБ хочет ограничить доступ граждан к рынку форекс
ЦБ считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам, сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью ТАСС.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.
Обновлено вчера в 20:44
Кино
В США прошли основные показы фильма «Т-34»
Основные показы военной драмы российского режиссера Алексея Сидорова "Т-34" с большим успехом и аншлагами прошли в США.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Новокузнецке рэпер ограбил «назойливых» поклонников
Обновлено в 02:02
Происшествия
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 00:32
Общество
Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 02:16
Политика
Захарова прокомментировала ответ НАТО на послание Путина
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера подозревают в терроризме
Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около одного из столичных кафе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Неизвестные напали на генконсульство Венесуэлы в Эквадоре
Группа людей напала на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль, сообщает RCN Radio.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Первым участникам дела Baring Vostok предъявлены обвинения
Лежников добавил, что обвинения предъявлены еще одному фигуранту дела – партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Бывший глава НАТО предрек Белоруссии войну
Белоруссии грозит война, если она не начнет проводить реформы, чтобы уберечься от "российской агрессии", заявил бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью для Liga.net.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В школе Приморья прокуратура начала проверку после избиения ученика
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Слова Климкина об украинизации Крыма объяснили состоянием мозгов
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за минувшие годы годы Крым стал более украинским, а призыв "Крым - это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию.
Обновлено в 02:02
Политика
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока-2»
Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что его страна заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В столице Бангладеш при пожаре погибли более 50 человек
В результате пожара, вспыхнувшего в старой части столицы Бангладеш городе Дакка, погибли 56 человек, рассказали Reuters в пожарном департаменте.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Реестр азартных игроков появится в России
Отмечается, что человек, который осознает у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление о включении в данный список.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие
WP узнала об отказе коалиции оставаться в Сирии после ухода США
Ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих.
Обновлено в 00:44
Футбол
ЦСКА потратил пять миллионов на 19-летнего бразильца, пишут СМИ
По информации источника, армейцы потратили пять миллионов евро — за эту сумму они приобрели 70 процентов прав на 19-летнего футболиста.
Обновлено в 00:34
Политика
Bloomberg: власть Венесуэлы приказала бизнесу открыть счета в России
По информации источников агентства, глава Минфина Венесуэлы настоял на том, чтобы компании, производящие товары широкого потребления, выстраивали экономические отношения с поставщиками из России, Турции, Индии и Китая, а также открывали в этих государствах банковские счета.
Обновлено в 00:40
Общество
Московское метро в День защитника Отечества подарит мужчинам носки
Московский метрополитен в День защитника Отечества подарит пассажирам мужского пола носки.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета
Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.
Обновлено вчера в 11:52
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:26
Политика
В Раде рассказали о выгоде Европы от происходящего на Украине
Депутат украинской Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Европа от событий на Украине.
Обновлено в 00:33
Финансы
Президент России и налоговый период поддержали рубль
Налоговый период оказывает поддержку рублю, кроме того, «россиянин» был также вдохновлен обращением президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором президент озвучил ряд важнейших социально-экономических задач, и сделал ряд важных для экономики заявлений, в том числе о том, что впервые в истории международные резервы России полностью покрывают ее внешний долг.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Опрос: каждый пятый россиянин не удовлетворен своей зарплатой
В опросе Rabota.ru приняли участие 4 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, у которых на данный момент есть постоянная работа.
Обновлено в 00:06
Футбол
Имидж футбола пострадал после инцидента с Кокориным и Мамаевым
Скандал с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно повлиял на имидж футбола.
Обновлено в 01:15