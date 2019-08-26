Экономика
ИзвестияПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля.БИЗНЕС Online06:45
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
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Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
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Афиша Daily 08:18
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Лавров: Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8
Министр отметил, что Москва об этом узнала из заявлений западных политиков Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не выражала инициативу о возвращении в G8, "никогда ни о чем никого не просила", а узнала об этом из заявлений западных политиков, пишет РИА Новости.
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