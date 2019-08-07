Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

с чего всё началось

Мединский показал Тарантино внутреннюю территорию Кремля, знаменитые памятники искусства Царь-колокол и Царь-пушку. Далее министр культуры провел знаменитого гостя в Большой Кремлевский дворец, показывая убранство Георгиевского зала.

Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль

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