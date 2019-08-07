Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

с чего всё началось

Визит в Россию Тарантино начал со встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским на Красной площади. Туристы и прохожие не узнавали известного режиссера, никто не просил его сфотографироваться. Тарантино посетил вместе с министром Кремль и музей, посвященный реставрации.

Тарантино и Мединский прогулялись по Кремлю

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