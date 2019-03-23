Музыка
Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении»Экономика сегодня вчера в 11:07
Министр культуры РФ Владимир Мединский спрогнозировал победу на «Евровидении-2019» российского певца Сергея Лазарева. В выступлении на Московском культурном форуме глава Минкульта отметил, что никто из российских исполнителей за исключением группы «Тату» не популярен за границей.
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В.Мединский предрек победу С.Лазарева на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве
Агентство Москвавчера в 09:35
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