Музыка

Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении»Экономика сегодня вчера в 11:07

Министр культуры РФ Владимир Мединский спрогнозировал победу на «Евровидении-2019» российского певца Сергея Лазарева. В выступлении на Московском культурном форуме глава Минкульта отметил, что никто из российских исполнителей за исключением группы «Тату» не популярен за границей.
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Мединский уверен в победе Лазарева на Евровидении-2019

News.ruвчера в 10:08

В.Мединский предрек победу С.Лазарева на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве

Агентство Москвавчера в 09:35

Мединский прогнозирует победу Лазарева на «Евровидении»

ТАССвчера в 09:59

Мединский предрек победу Лазарева на Евровидении

РИА Новостивчера в 09:52

Мединский предрек победу Лазарева на «Евровидении»

Москва 24вчера в 09:50

Мединский предрек победу Сергея Лазарева на «Евровидении»

Интерфаксвчера в 09:48

«Евровидение»: Мединский уверен в победе Лазарева

Вести.Ruвчера в 10:05
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Происшествия

В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.
Обновлено в 02:14
Происшествия

После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека

Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие

Чем Россия ответит на угрозу от американских В-52 у своих границ

Эксперт Илья Крамник рассказал, чем опасны В-52 и как РФ сможет ответить на появление самолетов ВВС США у своих границ.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами

Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Сломавшийся эскалатор в парижском Диснейленде вызвал панику и давку

Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Авто

Новый бренд Jetta представил свои автомобили

В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Единоборства

Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Общество

В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой

"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Здоровье

"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год

Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

Замыкает тройку главных признаков некачественного бензина падение мощности мотора, а также проблемы с его пуском, пишут «АвтоновостиДня».
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Стас Садальский застал Федосееву-Шукшину в больнице с другим мужчиной

Стас Садальский отправился в больницу к Лидии Федосеевой-Шукшиной, где застал ее с другим мужчиной.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров

Обновлено вчера в 14:02
Путешествия

Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 02:59
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено вчера в 15:04
Транспорт

Подозрительный предмет закрыл метро «Невский проспект»

Как уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен», вестибюль 1 станции метро «Невский проспект» закрыли для пассажиров 24 марта в 09:45.
Обновлено в 03:09
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Технологии

В Санкт-Петербурге стартовали испытания модели ледокола «Лидер»

Сообщается, что в Санкт-Петербурге стартовали испытания нового ледокола.
Обновлено вчера в 18:40
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019

23 марта юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч против сверстников из Шотландии на стадии Элитного раунда чемпионата Европы — 2019.
Обновлено вчера в 13:53
Музыка

The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Происшествия

В Хасавюрте отравились около сотни человек

В Хасавюртовскую центральную городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 86 человек, в том числе 72 несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 07:36
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Хоккей

Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера»

Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей регулярки, включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что он порезан.
Обновлено в 00:38
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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