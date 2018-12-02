Московская битва стала для нацистской Германии первым стратегическим поражением во Второй мировой войне, точнее, с 1938 года, начала гитлеровской военной экспансии… Бесконечно ценно все, что связано с памятью о подвиге защитников Москвы.

с чего всё началось

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах документы, подтверждающие, что бой с участием 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны действительно был.

Политика Политика МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".

Политика Политика Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20 Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти на саммите G20 в июне 2019 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политика Политика Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов» Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.

Политика Политика Шестеро украинцев с пистолетами и автоматами задержаны в Тбилиси МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси в ходе спецоперации в гостиницах "Гуру" и "Альянс" были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.

Политика Политика Порошенко вновь пожаловался на неудачную попытку поговорить с Путиным Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Политика Мадуро рассказал о необычной встрече с новым президентом Мексики

Армия и оружие Армия и оружие Журналист Первого канала отверг обвинения британской газеты в шпионаже Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.

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Армия и оружие Армия и оружие В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.

Политика Политика Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20 Президенты России и Турции на саммите G20 в Буэнос-Айресе согласовали новые шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации вокруг демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

Политика Политика Кадыров обвинил Порошенко в ущемлении прав миллионов человек

Армия и оружие Армия и оружие В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.

Политика Политика Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая

Политика Политика Лейбористы пригрозили Терезе Мэй вотумом недоверия Если парламент 11 декабря не примет план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «Брекситу», лейбористы объявят ей вотум недоверия, сообщил теневой министр по выходу из ЕС Кейр Стармер.