Московская битва стала для нацистской Германии первым стратегическим поражением во Второй мировой войне, точнее, с 1938 года, начала гитлеровской военной экспансии… Бесконечно ценно все, что связано с памятью о подвиге защитников Москвы.

с чего всё началось

Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах доказательства того, что бой 28 панфиловцев действительно был. Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский в колонке для «Российской газеты». Документы из архива советской контрразведки были рассекречены осенью 2018 года.

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Армия и оружие Армия и оружие США и Великобритания рискуют поссориться из-за F-35, пишут СМИ Отношения между военными США и Великобритании могут серьезно испортиться из-за спора вокруг закупок американских истребителей F-35, сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском минобороны.

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Политика Политика Оппозиция в Грузии оспорит в суде итоги выборов президента

Политика Политика Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.