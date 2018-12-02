Политика
Мединский рассказал о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев
Мединский рассказал о новых доказательствах подвига 28 панфиловцевLenta.ru17:21
Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах доказательства того, что бой 28 панфиловцев действительно был. Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский в колонке для «Российской газеты». Документы из архива советской контрразведки были рассекречены осенью 2018 года.
Lenta.ru17:21
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с чего всё началось
Московская битва стала для нацистской Германии первым стратегическим поражением во Второй мировой войне, точнее, с 1938 года, начала гитлеровской военной экспансии… Бесконечно ценно все, что связано с памятью о подвиге защитников Москвы.Российская газета10:47
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 22:21, Ашберн
Армия и оружие
SANA: Коалиция США нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии
Обновлено в 21:26
Политика
Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине
Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию СМИ о тайной операции военных Великобритании на Украине.
Обновлено в 22:05
Политика
Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год
Обновлено в 22:12
Политика
Порошенко снова пожаловался на нежелание Путина с ним разговаривать
Украинский президент Петр Порошенко снова рассказал о неудачной попытке после инцидента в Керченском проливе связаться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:35
Политика
МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма
Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Обновлено в 22:18
Политика
Трамп обещал исполнить желания Ким Чен Ына после денуклеаризации КНДР
Обновлено в 20:54
Политика
Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
США и Великобритания рискуют поссориться из-за F-35, пишут СМИ
Отношения между военными США и Великобритании могут серьезно испортиться из-за спора вокруг закупок американских истребителей F-35, сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском минобороны.
Обновлено в 22:10
Политика
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию в декабре
«Специальный представитель по афганскому перемирию посол Залмай Халилзад посетит Пакистан, Афганистан, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Бельгию, Объединенные Арабские Эмираты и Катара с межведомственной делегацией 2-20 декабря»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Госдепа.
Обновлено в 21:57
Политика
CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей
Работавший в газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей смерти обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против властей Саудовской Аравии.
Обновлено в 21:57
Политика
Арабская коалиция поможет эвакуировать из Йемена раненых хуситов
Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, упростит выезд с территории Йемена для 50 раненых повстанцев-хуситов, нуждающихся в медицинской помощи.
Обновлено в 21:53
Политика
Оппозиция в Грузии оспорит в суде итоги выборов президента
Обновлено в 20:27
Политика
Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией
Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией.
Обновлено в 22:18
Армия и оружие
ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года
Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:04
Политика
Президент Нигерии назвал слухи о своем двойнике в Польше ложными
Президент Нигерии Мохаммаду Бухари назвал ложными слухи о том, что вместо него на встрече нигерийцев в Польше выступал его двойник.
Обновлено в 21:32