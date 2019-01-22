Кино

Мединский пригрозил уголовным делом авторам фильма о Льве ЯшинеРоссийская газета 11:50

Авторов байопика о легендарном советском футболисте Льве Яшине оштрафуют за задержку выпуска фильма. Кроме того, в случае обострения ситуации его создателям может грозить уголовная ответственность. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский.
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Фонтанка.Ру12:19

Мединский пригрозил уголовным делом авторам фильма о Льве Яшине

Российская газета11:50
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Лев Яшин
Советский футболист
Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда. Полковник, член КПСС с 1958 года.
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