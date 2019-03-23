Музыка
Мединский предсказал победу Лазарева на «Евровидении»Газета.Ru вчера в 15:02
Министр культуры Владимир Мединский выразил уверенность в том, что Сергей Лазарев станет победителем "Евровидения" в 2019 году, передает РИА "Новости". Об этом он заявил в интервью журналистке Софико Шеварнадзе.
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В.Мединский предрек победу С.Лазарева на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве
Агентство Москвавчера в 09:35
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