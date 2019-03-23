Музыка

Мединский предсказал победу Лазарева на «Евровидении»Газета.Ru вчера в 15:02

Министр культуры Владимир Мединский выразил уверенность в том, что Сергей Лазарев станет победителем "Евровидения" в 2019 году, передает РИА "Новости". Об этом он заявил в интервью журналистке Софико Шеварнадзе.
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Мединский предрек победу Лазарева на Евровидении

РИА Новостивчера в 09:52

«Евровидение»: Мединский уверен в победе Лазарева

Вести.Ruвчера в 10:05

Мединский прогнозирует победу Лазарева на «Евровидении»

ТАССвчера в 09:59

Мединский уверен в победе Лазарева на Евровидении-2019

News.ruвчера в 10:08

Мединский предрек победу Лазарева на «Евровидении»

Москва 24вчера в 09:50

Мединский предрек победу Сергея Лазарева на «Евровидении»

Интерфаксвчера в 09:48

В.Мединский предрек победу С.Лазарева на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве

Агентство Москвавчера в 09:35
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Общество

Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада

Обновлено в 04:17
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие

Мотострелки и танкисты ЗВО получили награды

Второе место в состязании среди танковых экипажей заняли военнослужащие Краснознаменной общевойсковой армии из Ленинградской области, третье — у танкистов Балтийского флота.
Обновлено в 05:45
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и незаконно провозгласившего себя президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке плана его убийства.
Обновлено вчера в 22:51
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников

На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе

Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Норвежский охотник подстрелил бегуна вместо косули

Норвежский охотник обвинен в покушении на убийство из-за того, что подстрелил 75-летнего бегуна, пишет The Local.
Обновлено в 01:02
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера проекта 3170

Напомним, что по первоначальным планам компании, под капотом внедорожника проекта «3170» должен был расположиться 2,3-литровый двигатель с отдачей в 170 л.с. Кроме того, модель может получить безальтернативный полный привод.
Обновлено вчера в 11:20
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Футбол

Азар опроверг информацию о своём согласии перейти в «Реал»

Футболист лондонского «Челси» Эден Азар заявил, что информация о его согласии на переход в мадридский «Реал» не соответствует действительности.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Спорт

Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

Наставник российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко прокомментировал действия норвежки Терезе Йохауг, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:20
Транспорт

Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Калининскую и Солнцевскую линии Московского метрополитена не будут объединять в одну ветку, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала

Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих.
Обновлено в 04:58
Политика

Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны

Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.
Обновлено в 05:53
Политика

Медведчук напомнил Порошенко о «космических» ценах на газ для Украины

Медведчук отметил, что, начиная с 2013 года, коммунальные тарифы выросли в среднем на 745%, а газ стал дороже вообще на 1080% процентов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Футбол

Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

Мужская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана в майках белого цвета.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 22:02
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Происшествия

Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером

Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Политика

20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»

В НАТО не учли уроки драматических событий 20-летней давности на Балканах, когда бомбардировками и ракетами были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали "побочным ущербом".
Обновлено в 06:05
Происшествия

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Гаджеты

Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air

Обновлено вчера в 10:15
Здоровье

Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом

Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.
Обновлено в 05:11
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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