Музыка
Мединский предсказал победу Лазарева на «Евровидении»Газета.Ru вчера в 15:02
Министр культуры Владимир Мединский выразил уверенность в том, что Сергей Лазарев станет победителем "Евровидения" в 2019 году, передает РИА "Новости". Об этом он заявил в интервью журналистке Софико Шеварнадзе.
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В.Мединский предрек победу С.Лазарева на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве
Агентство Москвавчера в 09:35
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Второе место в состязании среди танковых экипажей заняли военнослужащие Краснознаменной общевойсковой армии из Ленинградской области, третье — у танкистов Балтийского флота.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и незаконно провозгласившего себя президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке плана его убийства.
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На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
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УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера проекта 3170
Напомним, что по первоначальным планам компании, под капотом внедорожника проекта «3170» должен был расположиться 2,3-литровый двигатель с отдачей в 170 л.с. Кроме того, модель может получить безальтернативный полный привод.
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Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
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Футбол
Азар опроверг информацию о своём согласии перейти в «Реал»
Футболист лондонского «Челси» Эден Азар заявил, что информация о его согласии на переход в мадридский «Реал» не соответствует действительности.
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Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
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Наставник российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко прокомментировал действия норвежки Терезе Йохауг, передает РИА "Новости".
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Транспорт
Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Калининскую и Солнцевскую линии Московского метрополитена не будут объединять в одну ветку, как планировалось ранее.
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Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала
Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих.
Обновлено в 04:58
Политика
Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны
Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.
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Политика
Медведчук напомнил Порошенко о «космических» ценах на газ для Украины
Медведчук отметил, что, начиная с 2013 года, коммунальные тарифы выросли в среднем на 745%, а газ стал дороже вообще на 1080% процентов, сообщает ТАСС.
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Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме
Мужская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана в майках белого цвета.
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
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20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»
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Обновлено в 06:05
Происшествия
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Гаджеты
Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье
Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом
Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.
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