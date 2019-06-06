Мединский похвалил сериал «Чернобыль»Интерфакс 10:51

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Футбол Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.

Шоу-бизнес Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.

Шоу-бизнес Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной» Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.

Теннис Новак Джокович вышел в полуфинал парижского «Большого шлема» В Париже завершается очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира "Большого шлема".

Футбол СМИ огласили календарь первого тура РПЛ Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».

Экономика Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Происшествия ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.

Политика Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.

Энергетика Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+ В мае Россия сократила среднесуточный уровень добычи нефти на 317 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, тем самым на 39% перевыполнив обязательства в рамках сделки ОПЕК+, которая подразумевает снижение на 228 тыс. барр. в сутки, сообщало агентство.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.

Наука Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.

Футбол Мбаппе поддержал получившего травму Неймара Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки своему одноклубнику бразильцу Неймару, получившему травму в товарищеском матче против сборной Катара.

Культура BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.

Общество В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.

Экономика Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Политика Путин узнал мнение Пашиняна о российских туристах В рамках Петербургского международного экономического форума президент России принял в Стрельне премьер-министра Армении.

Экономика Топилин назвал регионы с самым бедным населением По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.