Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»Интерфакс 10:51

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
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Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

ТК Звезда14:19

Мединский рассказал о съемках российского сериала про Чернобыль

РИА Новости13:50

Мединский назвал сериал «Чернобыль» «мастерски сделанным фильмом»

РБК12:42

Мединский: российский сериал про аварию на Чернобыльской АЭС был задуман до проекта HBO

ТАСС11:49

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Интерфакс10:51

Владимир Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Говорит Москва11:13

Зрители нашумевшего сериала «Чернобыль» активно интересуются судьбой вымышленного персонажа

Эхо Москвы12:00
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Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено в 07:52
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Спартак» следит за хавбеком «Спортинга»

Обновлено в 15:12
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Религия

Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»

Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Теннис

Новак Джокович вышел в полуфинал парижского «Большого шлема»

В Париже завершается очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира "Большого шлема".
Обновлено в 10:59
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Экономика

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
Обновлено в 05:59
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия

ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане

Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
Обновлено в 13:48
Политика

Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 06:26
Энергетика

Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+

В мае Россия сократила среднесуточный уровень добычи нефти на 317 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, тем самым на 39% перевыполнив обязательства в рамках сделки ОПЕК+, которая подразумевает снижение на 228 тыс. барр. в сутки, сообщало агентство.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Наука

Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Футбол

Мбаппе поддержал получившего травму Неймара

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки своему одноклубнику бразильцу Неймару, получившему травму в товарищеском матче против сборной Катара.
Обновлено в 15:24
Технологии

Google купит платформу Looker за $2,6 млрд. Чем интересна эта сделка

Интернет-гигант Google купит компании Looker за $2,6 млрд. Это унифицированная платформа для визуализации данных и бизнес-аналитики.
Обновлено в 13:36
Культура

BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Экономика

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика

Путин узнал мнение Пашиняна о российских туристах

В рамках Петербургского международного экономического форума президент России принял в Стрельне премьер-министра Армении.
Обновлено в 12:02
Экономика

Топилин назвал регионы с самым бедным населением

По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
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