Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»Коммерсантъ 15:24
Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Технологии
Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе
На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
Обновлено в 05:01
Спорт
В СБР заявили, что Гараничев отказался подписывать контракт с организацией
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что все члены национальной команды подписали контракты с организацией, кроме Евгения Гараничева, который отказался это делать.
Обновлено в 16:19
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 16:39
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»
Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».
Обновлено в 11:00
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Авто
В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020
Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Авто
Volkswagen Golf R сразился в гонке с новым Cupra Ateca
Автомобили сразились в гонке по прямой.
Обновлено в 12:20
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Религия
Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне
В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Политика
Михаил Горбачев находится в больнице
В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.
Обновлено в 08:49
Кино
Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов
Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Диспансеризация без очередей: медицинская помощь становится доступнее
Городские поликлиники переходят на новый режим работы. Теперь обратиться к специалисту или пройти диспансеризацию можно до 9 часов вечера.
Обновлено в 10:20
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
Космос
«Великолепная семерка» пополнилась радиогромким пульсаром
Астрономы подтвердили тепловую природу рентгеновского излучения у радиопульсара PSR J0726-2612, что доказывает его сходство с «Великолепной семеркой» — группой относительно близких одиночных нейтронных звезд.
Обновлено в 08:15