Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»РИА Новости 11:36

Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мединский рассказал о съемках российского сериала про Чернобыль

РИА Новости13:50

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Интерфакс10:51

Мединский назвал сериал «Чернобыль» «мастерски сделанным фильмом»

РБК12:42

Мединский: российский сериал про аварию на Чернобыльской АЭС был задуман до проекта HBO

ТАСС11:49

Мединский дал оценку сериалу «Чернобыль»

RT на русском12:48

Мединский: Российский фильм про Чернобыль не является ответом на сериал HBO

Эхо Москвы10:26

Владимир Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Говорит Москва11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Председателю КНР Си Цзиньпину присудили звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Обновлено в 20:22
Армия и оружие

США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35

Обновлено в 22:46
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Общество

В Приморье вновь принесла потомство леопард-«крестница» Стивена Сигала

Обновлено в 21:44
Армия и оружие

Новый авианосец США оказался несовместим с F-35

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено в 22:15
Общество

Продюсер Kinodanz назвал причины иска к BadComedian

Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено в 21:27
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Наука

В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров

Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 03:22
Здоровье

В Подмосковье открылся новый Координационный онкологический центр

Новый Координационный онкологический центр открылся в Московской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено в 21:53
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено в 15:36
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено в 22:50
Кино

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона

Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала условия снятия блокады с республик Донбасса

"В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с минскими договоренностями", - написала Мендель на своей странице в Facebook.
Обновлено в 15:17
Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 22:05
Религия

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Десятки пилотов, которые учились в челябинском вузе, остались без работы

Десятки пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), остались без работы по всей России.
Обновлено в 22:40
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

День будет удачным, если вы спланируете его заранее.
Обновлено вчера в 11:08
Здоровье

Врач Бари Алибасова раскрыла обстоятельства отравления

Что касается обстоятельств отравления, врач заверила, что обстоятельства сложились неблагоприятно.
Обновлено в 13:57
Общество

Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками

Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
Общество

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня

Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 22:59
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Обновлено в 18:15
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное