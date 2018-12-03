Кино

Мединский поддержал идею ограничить прокат иностранных фильмов
Вести Калининград
04:07

Министр культуры РФ Владимир Медицинский поддержал идею ограничить прокат иностранных фильмов в стране. Ранее с таким предложением выступил глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.
Вести Калининград04:07

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