Кино
Мединский поддержал идею ограничить прокат иностранных фильмов
Мединский поддержал идею ограничить прокат иностранных фильмовВести Калининград04:07
Министр культуры РФ Владимир Медицинский поддержал идею ограничить прокат иностранных фильмов в стране. Ранее с таким предложением выступил глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.
Вести Калининград04:07
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В.Мединский: Меры государственного протекционизма в области кино следует усилить
Агентство Москвавчера в 13:53
Мединский поддержал идею Шахназарова ограничить в РФ прокат американских фильмов
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