Кино

Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов
Российская газета
03:40

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский поддержал ранее высказанное главой студии "Мосфильм" Кареном Шахназаровым предложение ограничить в РФ прокат американских кинокартин.
Российская газета03:40

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Голливуд может разрушить отечественную киноиндустрию

Эхо Москвы04:03

Мединский возмутился монополией Голливуда из-за «Фантастических тварей»

РБКвчера в 15:01

Мединский расскзал об угрозе российскому кинематографу со стороны Голливуда

РИА Новостивчера в 14:22

Мединский возмутился засильем «Фантастических тварей» в российском прокате

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ТАССвчера в 14:09

В.Мединский: Меры государственного протекционизма в области кино следует усилить

Агентство Москвавчера в 13:53

Мединский поддержал идею Шахназарова ограничить в РФ прокат американских фильмов

Говорит Москвавчера в 15:55
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Кино

Опубликован официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»

Обновлено в 04:05
Кино

Шансонье Новиков призвал цензурировать театр и ТВ

Скандально известный шансонье Александр Новиков поддержал своего коллегу Михаила Боярского, который в эфире «Дождя» заявил о необходимости цензуры.
Обновлено в 04:14
Кино

В Тверской области пройдёт православный кинофестиваль «Русское сердце»

В Твери и Калязине состоится показ фильмов в рамках Тверского православного кинофестиваля «Русское сердце».
Обновлено в 03:40
Кино

На аукционе в Лос-Анджелесе выставят световой меч Люка Скайуокера

Световой меч Люка Скайуокера из киносаги Star Wars выставят на аукционе в Лос-Анджелесе, который пройдет с 11 по 14 декабря.
Обновлено в 02:06
Кино

Татьяна Навка со сцены призналась мужу в любви

Татьяна Навка со сцены призналась мужу в любви Прославленная фигуристка стала гостем и призером премии "Звезда театрала", которая накануне состоялась в Москве.
Обновлено в 03:58
Кино

Режиссер 25-го фильма о Джеймсе Бонде рассказал о сюжете

Обновлено в 00:06
Кино

Джеймс Кэмерон и Том Круз собрались отправиться в космос

Легендарный режиссер Джеймс Кемерон, который известен зрителю по фильму «Титаник» и многим другим картинам, задумал снять фильм в космосе.
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Кино

Бремя славы: Руперт Гринт чуть не ушел из франшизы «Гарри Поттер»

Актер признался, что собирался покинуть популярную франшизу в один из длительных перерывов между съемками.
Обновлено в 04:07
Кино

Тимоте Шаламе сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Совсем скоро на экраны выйдет фильм «Красивый мальчик» с Тимоте Шаламе в главной роли — трейлер к нему смотрите здесь.
Обновлено в 03:10
Кино

В Нью-Йорке в декабре впервые пройдет Неделя российского кино

Неделя российского кино впервые пройдет в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 18:54
Кино

Гильермо дель Торо снимет для Netflix новую версию сказки «Пиноккио»

Дель Торо уверен, что не бывает сказки без политики.
Обновлено вчера в 08:29
Кино

Netflix выпустил трейлер документального сериала «Невиновный»

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового документального сериала «Невиновный», снятого по одноименной книге писателя Джона Гришэма.
Обновлено вчера в 11:03
Кино

НТВ вернул себе лидерство среди праймовых сериалов

28 ноября в эфире телеканала НТВ состоялась долгожданная премьера третьего сезона популярного сериала «Пёс», главную роль в котором исполняет Никита Панфилов.
Обновлено в 03:28
Кино

В Заречном выступит известный артист Алексей Гуськов

В четверг, 13 декабря, в Заречный приедет актер театра и кино Алексей Гуськов.
Обновлено в 04:19
Кино

«Оскар-2019»: Лонг-лист фильмов с лучшими визуальными эффектами

Киноакадемия объявила лонг-лист из 20 фильмов, из которых в будущем будут выбраны номинанты на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».
Обновлено в 01:14
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