Кино
Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов
Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмовKurskcity.ru07:31
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский поддержал ранее высказанное главой студии "Мосфильм" Кареном Шахназаровым предложение ограничить в РФ прокат американских кинокартин.
Kurskcity.ru07:31
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с чего всё началось
Министр культуры Владимир Мединский поддерживает идею главы "Мосфильма" Карена Шахназарова о введении ограничения на прокат американских фильмов в России.Интерфаксвчера в 14:20
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В.Мединский: Меры государственного протекционизма в области кино следует усилить
Агентство Москвавчера в 13:53
Мединский поддержал идею Шахназарова ограничить в РФ прокат американских фильмов
Говорит Москвавчера в 15:55
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