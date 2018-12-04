Министр культуры Владимир Мединский поддерживает идею главы "Мосфильма" Карена Шахназарова о введении ограничения на прокат американских фильмов в России.

с чего всё началось

Кино Кино Юбилейный «Кинотавр» пройдет в Сочи с 9 по 16 июня Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов, так и ряд проектов и мероприятий, посвященных 30-му юбилею «Кинотавра», рассказали ТАСС в пресс-службе киносмотра.

Кино Кино Александр Новиков высказался о необходимости цензуры на современном ТВ Уральский шансонье Александр Новиков поддержал идею Михаила Боярского о внедрении цензуры на отечественном телевидении, радио и театре.

Кино Кино «Лето» Кирилла Серебренникова вошел в число лучших фильмов 2018 года

Кино Кино На аукционе в Лос-Анджелесе выставят световой меч Люка Скайуокера Световой меч Люка Скайуокера из киносаги Star Wars выставят на аукционе в Лос-Анджелесе, который пройдет с 11 по 14 декабря.

Кино Кино Бен Мендельсон сыграет в экранизации произведения Стивена Кинга Кабельный канал HBO заказал производство сериала, основанного на недавно вышедшем в свет произведении Стивена Кинга "Аутсайдер".

Кино Кино Marvel снимет фильм о супергерое-азиате После успеха «Черной пантеры» студия Marvel решила не уходить с проторенной дорожки и бросить все силы на создание фильма об азиатском супергерое.

Кино Кино Джеймс Кэмерон и Том Круз планировали снять фильм на МКС Режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью журналистам рассказал о том, что около 15 лет назад он собирался снимать фильм в космосе, главную роль в котором должен был исполнить Том Круз.

Кино Кино Проекты Walt Disney доминировали в номинациях на премию Annie Awards В США представлен список номинантов на самую престижную премию анимационной индустрии Annie Awards 2018.

Кино Кино Гильермо дель Торо снимет для Netflix новую версию сказки «Пиноккио» Дель Торо уверен, что не бывает сказки без политики.

Кино Кино Бремя славы: Руперт Гринт чуть не ушел из франшизы «Гарри Поттер» Актер признался, что собирался покинуть популярную франшизу в один из длительных перерывов между съемками.

Кино Кино Тимоте Шаламе сыграет в новом фильме Уэса Андерсона Совсем скоро на экраны выйдет фильм «Красивый мальчик» с Тимоте Шаламе в главной роли — трейлер к нему смотрите здесь.

Кино Кино Netflix не будет удалять сериал «Друзья» до конца 2019 года Сервис объявил, что не собирается удалять сериал до конца 2019 года.