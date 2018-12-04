Кино

Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов
Kurskcity.ru
07:31

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский поддержал ранее высказанное главой студии "Мосфильм" Кареном Шахназаровым предложение ограничить в РФ прокат американских кинокартин.
Kurskcity.ru07:31
с чего всё началось

Мединский возмутился засильем «Фантастических тварей» в российском прокате

Министр культуры Владимир Мединский поддерживает идею главы "Мосфильма" Карена Шахназарова о введении ограничения на прокат американских фильмов в России.
Интерфаксвчера в 14:20

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Засилье «Магических тварей» в российском прокате возмутило Мединского

Телеканал 360°вчера в 15:07

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РБКвчера в 15:01

Мединский расскзал об угрозе российскому кинематографу со стороны Голливуда

РИА Новостивчера в 14:22

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Мединский предложил усилить государственный протекционизм российского кинематографа

ТАССвчера в 14:09

В.Мединский: Меры государственного протекционизма в области кино следует усилить

Агентство Москвавчера в 13:53

Мединский поддержал идею Шахназарова ограничить в РФ прокат американских фильмов

Говорит Москвавчера в 15:55
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Кино

В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»

Обновлено в 06:22
Кино

Юбилейный «Кинотавр» пройдет в Сочи с 9 по 16 июня

Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов, так и ряд проектов и мероприятий, посвященных 30-му юбилею «Кинотавра», рассказали ТАСС в пресс-службе киносмотра.
Обновлено в 07:00
Кино

Ширвиндт и Маковецкий получили «Звезду театрала»

Обновлено в 07:25
Кино

Александр Новиков высказался о необходимости цензуры на современном ТВ

Уральский шансонье Александр Новиков поддержал идею Михаила Боярского о внедрении цензуры на отечественном телевидении, радио и театре.
Обновлено в 05:34
Кино

«Лето» Кирилла Серебренникова вошел в число лучших фильмов 2018 года

Обновлено в 06:01
Кино

На аукционе в Лос-Анджелесе выставят световой меч Люка Скайуокера

Световой меч Люка Скайуокера из киносаги Star Wars выставят на аукционе в Лос-Анджелесе, который пройдет с 11 по 14 декабря.
Обновлено в 07:12
Кино

Бен Мендельсон сыграет в экранизации произведения Стивена Кинга

Кабельный канал HBO заказал производство сериала, основанного на недавно вышедшем в свет произведении Стивена Кинга "Аутсайдер".
Обновлено в 06:45
Кино

Marvel снимет фильм о супергерое-азиате

После успеха «Черной пантеры» студия Marvel решила не уходить с проторенной дорожки и бросить все силы на создание фильма об азиатском супергерое.
Обновлено в 06:21
Кино

Джеймс Кэмерон и Том Круз планировали снять фильм на МКС

Режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью журналистам рассказал о том, что около 15 лет назад он собирался снимать фильм в космосе, главную роль в котором должен был исполнить Том Круз.
Обновлено в 04:33
Кино

Проекты Walt Disney доминировали в номинациях на премию Annie Awards

В США представлен список номинантов на самую престижную премию анимационной индустрии Annie Awards 2018.
Обновлено в 04:43
Кино

Гильермо дель Торо снимет для Netflix новую версию сказки «Пиноккио»

Дель Торо уверен, что не бывает сказки без политики.
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Кино

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Актер признался, что собирался покинуть популярную франшизу в один из длительных перерывов между съемками.
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Кино

Тимоте Шаламе сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Совсем скоро на экраны выйдет фильм «Красивый мальчик» с Тимоте Шаламе в главной роли — трейлер к нему смотрите здесь.
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Сервис объявил, что не собирается удалять сериал до конца 2019 года.
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Видео дня: история о бездомном, который живет на крыше от Red Pepper Film

По сюжету мальчик Степа случайно встречает Ивана, который живет на питерской крыше.
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