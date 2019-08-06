Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов ПастернакаРИА Новости 04:07
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с чего всё началось
Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.ТАССвчера в 13:20
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Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов на авиабазе Арнольд (Теннесси) испытали мощнейший в своей истории гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД), созданный американской компанией Northrop Grumman, сообщает The Drive.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Барановская рассказала об отношениях с Аршавиным
Юлия Барановская рассказала поклонникам, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 05:49
Политика
Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе, подтвердил Кремль.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ
Киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве Михаила Круга, передает Mash.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Участковый из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram
Уфимский полицейский попал в смертельное ДТП во время прямой трансляции в Instagram — его машина врезалась в припаркованную на обочине фуру, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:39
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Общество
Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
«Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.
Обновлено в 05:36
Экономика
РБК: Альфа-банк продаст долю в краудфандинговой платформе «Поток»
Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.
Обновлено в 04:10
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку был оштрафован своим клубом на £400 тысяч, передает Mirror.
Обновлено в 03:08
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе—июле выросла на 10,8%
«Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с семью месяцами 2018 года выросла на 11,8%, до 649,8 млрд руб.»,— говорится на сайте Сбербанка.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Возбуждено четвертое уголовное дело после протестов в сквере Екатеринбурга
В Екатеринбурге возбудили четвертое уголовное дело, связанное с протестами против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере.
Обновлено в 05:30
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Экономика
Долгострои Ленобласти завершат с помощью Федерации
Как сообщили 7 августа в правительстве Ленобласти, первый проблемный объект, который будет достроен с помощью госкомпании «Дом.рф» и бюджета Ленинградской области, — первая очередь ЖК «Шотландия» в поселке Агалатово, брошенный компанией «Навис».
Обновлено в 05:19
Общество
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne)
Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, который якобы привел к гибели в Донбассе четверых украинских силовиков.
Обновлено в 05:39
Общество
У россиян стало меньше денег на лечение и покупку лекарств
Выяснилось, что больше всего россиянам нужны деньги на хорошие продукты - такой ответили 77% опрошенных.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Общество
В редакцию E1.RU нагрянул ОМОН: развлекаемся с ботом Telegram, добавляющим на фото силовиков
Обновлено в 06:15
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в понедельник, 5 августа, опустилась ниже отметки $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 05 августа в 13:56
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30