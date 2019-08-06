Кино

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов ПастернакаРИА Новости 04:07

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
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с чего всё началось

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
ТАССвчера в 13:20

Подробнее о событии

Мединский вручил Тарантино томик Пастернака

Телеканал 360°05:09

Мединский подарил Тарантино сборник Пастернака и провел экскурсию

РЕН ТВ05:02

Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака

ТК Звезда04:56

Мединский подарил Тарантино сборник стихотворений Пастернака

РБК05:14

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

РИА Новости04:07

Тарантино посоветовал Ридли Скотту снять фильм про Царь-пушку

ТАСС05:49

Мединский подарил Тарантино первый сборник стихов Пастернака

Интерфакс04:32
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Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов на авиабазе Арнольд (Теннесси) испытали мощнейший в своей истории гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД), созданный американской компанией Northrop Grumman, сообщает The Drive.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Барановская рассказала об отношениях с Аршавиным

Юлия Барановская рассказала поклонникам, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 05:49
Политика

Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе, подтвердил Кремль.
Обновлено в 06:17
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Знаю, что могу потерять все, если проиграю Порье»

Обновлено в 02:49
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

Обновлено в 05:06
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ

Киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве Михаила Круга, передает Mash.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Участковый из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram

Уфимский полицейский попал в смертельное ДТП во время прямой трансляции в Instagram — его машина врезалась в припаркованную на обочине фуру, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:39
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Общество

Погодный коллапс придет в четверг в Москву

Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Футбол

«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

«Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.
Обновлено в 05:36
Экономика

РБК: Альфа-банк продаст долю в краудфандинговой платформе «Поток»

Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.
Обновлено в 04:10
Политика

Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании

Обновлено 05 августа в 13:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч

Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку был оштрафован своим клубом на £400 тысяч, передает Mirror.
Обновлено в 03:08
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе—июле выросла на 10,8%

«Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с семью месяцами 2018 года выросла на 11,8%, до 649,8 млрд руб.»,— говорится на сайте Сбербанка.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Возбуждено четвертое уголовное дело после протестов в сквере Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбудили четвертое уголовное дело, связанное с протестами против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере.
Обновлено в 05:30
Общество

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Обновлено в 05:05
Экономика

Долгострои Ленобласти завершат с помощью Федерации

Как сообщили 7 августа в правительстве Ленобласти, первый проблемный объект, который будет достроен с помощью госкомпании «Дом.рф» и бюджета Ленинградской области, — первая очередь ЖК «Шотландия» в поселке Агалатово, брошенный компанией «Навис».
Обновлено в 05:19
Общество

Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne)

Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

Обновлено в 06:05
Общество

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, который якобы привел к гибели в Донбассе четверых украинских силовиков.
Обновлено в 05:39
Общество

У россиян стало меньше денег на лечение и покупку лекарств

Выяснилось, что больше всего россиянам нужны деньги на хорошие продукты - такой ответили 77% опрошенных.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Обновлено вчера в 18:26
Общество

В редакцию E1.RU нагрянул ОМОН: развлекаемся с ботом Telegram, добавляющим на фото силовиков

Обновлено в 06:15
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в понедельник, 5 августа, опустилась ниже отметки $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 05 августа в 13:56
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
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