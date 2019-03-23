Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать МинкультурыРИА Новости 07:36
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
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с чего всё началось
Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре". По словам музыканта, он будет отстаивать такую позицию.РИА Новости07:36
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Политика
В Еврокомиссии оценили опасность техники Huawei для Евросоюза
Ранее появились сведения, что немецкая разведка предупредила правительство страны об опасности участия Huawei в развитии телекоммуникационной структуры 5G в Германии.
Обновлено в 01:11
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено в 08:30
Спорт
Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — шестой
Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика
Порошенко обвинил Бойко в попытке посадить Киев на газовую иглу России
Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся.
Обновлено в 08:45
Общество
В НВМУ откроют спорткомплекс с тренажером для горнолыжного спуска
Новый комплекс разместится в памятнике культурного наследия - историческом здании старинной фильтро-озонной станции, в котором идет масштабная реконструкция.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:50
Единоборства
Три бойца команды Фёдора Емельяненко одержали победы в Bellator 218
Анатолий Токов в среднем весе одержал свою 28-ю победу в ММА над американцем Джеральдом Харрисом.
Обновлено в 04:19
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Политика
В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов»
Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области
Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20
Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34
Футбол
Экс-директор «Наполи»: Дешам сменит Аллегри в «Ювентусе»
Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что Дидье Дешам, скорее всего, сменит Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса».
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Иван Ургант сообщил поклонникам о пополнении в семье
В подписи к публикации шоумен в шутливой манере описал снимок, признавшись, что в их семье пополнение и он не может скрывать это от своих поклонников.
Обновлено в 08:58
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника
На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.
Обновлено в 07:12
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Здоровье
О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы
В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Большое интервью Александра Самедова. Про «Спартак» Кононова, «Крылья» Божовича и натурализацию в сборной России
У всех есть большая мотивация помочь «Крыльям» и Самаре остаться в Премьер-Лиге.
Обновлено в 02:02
Общество
Навальный рассказал, что его постоянно преследуют неизвестные. Он считает, что это задание Пригожина
Политик Алексей Навальный рассказал, что его «каждый день» преследуют по заданию бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Байкер провалился под лёд на Малом море
На озере Байкал в проливе Малое море под лёд провалился мотоциклист.
Обновлено в 07:59
Культура
Юлия Началова была фанаткой группы «Ласковый май»
Обновлено в 06:52
Происшествия
Обвиняемого в хищении денег пристава арестовали в Томской области
Октябрьский районный суд Томска вынес приговор главному судебному приставу Томской области, начальнику регионального управления федеральной службы судебных приставов Ивану Конгарову, обвиняемому в присвоении денег управления.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Названо точное число жертв в ходе конфликта в Югославии
Генеральный секретарь МИД Сербии и глава госкомиссии по пропавшим без вести Велько Одалович на международной конференции, посвящённой 20-летию бомбардировок авиацией НАТО Союзной Республики Югославия, заявил, что общее число жертв конфликта в Косово и Метохии в конце прошлого столетия составляет около 13 тысяч человек.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16