Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать МинкультурыРИА Новости 07:36

Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре". По словам музыканта, он будет отстаивать такую позицию.

с чего всё началось

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