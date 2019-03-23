Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать МинкультLenta.ru 08:26
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать. По мнению чиновника, музыкант не понимает, о чем говорит, сообщает РИА Новости.
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Спорт
Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене
Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Космос
Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:52
Спорт
Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию
Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:43
Спорт
Клебо выиграл масс-старт в Канаде, Большунову сломали палку
Обновлено в 11:43
Интернет
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
Разработчики добавили в WhatsApp новые функции, чтобы пользователям стало легче обнаруживать спам или сообщения с неверной информацией.
Обновлено в 02:02
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Политика
«Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.
Обновлено в 09:09
Политика
В Киеве завершился митинг националистов против коррупции
Обновлено в 11:39
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Кемеровский суд запретил полицейскому носить бороду
Полицейский сообщил суду, что в законах РФ не прописано необходимое отсутствие бороды у сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 05:57
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Обновлено 21 марта в 08:17
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено 21 марта в 14:10
Культура
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Более полумиллиона пациентов получили помощь в клинике МО в Петербурге
За полтора года свыше 500 тысяч пациентов получили медицинскую помощь в центрах многопрофильной клиники Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова.
Обновлено в 07:12
Политика
На Украине появится День памяти жертв «российско-украинской войны»
В Министерстве подчеркнули, что в этот день на Украине будут почитать "защитников, участвовавших в российско-украинской войне".
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал
Обновлено в 08:41