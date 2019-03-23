Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать МинкультLenta.ru 08:26

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать. По мнению чиновника, музыкант не понимает, о чем говорит, сообщает РИА Новости.
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Мединский отреагировал на предложение Шнура «разогнать Минкульт»: Он не понимает, что говорит

РЕН ТВ07:36

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Lenta.ru08:26

Мединский ответил на призыв Шнурова «разогнать» Минкультуры

ТАСС07:57

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

РИА Новости08:29

Мединский ответил Шнурову на призыв разогнать министерство культуры

Интерфакс07:25

Мединский ответил на сообщения о призыве Шнурова разогнать Минкультуры

РБК08:16

Владимир Мединский отреагировал на предложение Сергея Шнурова «разогнать Минкульт»

Говорит Москва07:49
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"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
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В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
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У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
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Спорт

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Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
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Разработчики добавили в WhatsApp новые функции, чтобы пользователям стало легче обнаруживать спам или сообщения с неверной информацией.
Обновлено в 02:02
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Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.
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Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.
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В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
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Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

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Обновлено в 09:27
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Полицейский сообщил суду, что в законах РФ не прописано необходимое отсутствие бороды у сотрудников правоохранительных органов.
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Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Обновлено 21 марта в 08:17
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Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
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Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше

Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
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В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
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В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
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Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

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Обновлено в 09:08
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За полтора года свыше 500 тысяч пациентов получили медицинскую помощь в центрах многопрофильной клиники Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова.
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В Министерстве подчеркнули, что в этот день на Украине будут почитать "защитников, участвовавших в российско-украинской войне".
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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