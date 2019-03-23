Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать МинкультLenta.ru 08:26
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать. По мнению чиновника, музыкант не понимает, о чем говорит, сообщает РИА Новости.
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Хоккей
Овечкин и другие игроки «Вашингтона» повторили «птичку» Кузнецова
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил «птичку» соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова.
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Игры
Quixel на GDC 2019 презентовала свой новый проект Rebirth
Видео было продемонстрировано в рамках выставки GDC 2019, где команда разработчиков Quixel показала новые возможности движка Unreal Engine.
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Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой
Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.
Обновлено в 12:59
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Морские пехотинцы провели учения в Дагестане
На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
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Транспорт
Авиарейс Москва — Саратов вынужденно приземлился в Волгограде
Авиаборт, следовавший по маршруту Москва — Саратов был вынужден уйти на запасной аэродром в Волгограде из-за плохих метеоусловий в пункте назначения.
Обновлено в 08:25
Авто
Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Политика
WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии
Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено в 09:27
Спорт
Загитова могла сняться с чемпионата мира
Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:41
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Наука
Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено в 13:49
Общество
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.
Обновлено в 13:28
Футбол
Сборная России до 19 лет не попала на чемпионат Европы
Сборная России сыграла вничью с Румынией (0:0) в матче второго тура элитного раунда чемпионата Европы для игроков до 19 лет.
Обновлено в 11:59
Футбол
Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче
Обновлено в 14:56
Общество
Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках
Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено в 10:20
Футбол
Италия и Финляндия огласили составы
Стали известны составы Италии и Финляндии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 14:59
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено в 09:13
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Авто
В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Происшествия
Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге
Обновлено в 14:42