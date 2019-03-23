Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать МинкультурыРИА Новости 08:29
Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре". По словам музыканта, он будет отстаивать такую позицию.
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Футбол
Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде
Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Политика
Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона
Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России
Сразу 3 американских самолета B-52H, способных нести ядерное оружие, были замечены неподалеку от Калининградской области.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Авто
В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Известная певица Катя Лель до сих пор не может прийти в себя от новости о смерти Юлии Началовой с которой у нее были достаточно близкие отношения.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация
У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Спорт
Биатлонист Симон Фуркад завершил карьеру
Обновлено в 15:42
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Норвежец на охоте подстрелил бегуна вместо косули
Охотник же уверяет, что он не специально подстрелил 75-летнего бегуна, просто спутал его с косулей.
Обновлено в 10:57
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Политика
Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за элитного жилья
Ранее болгарские СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель председателя партии ГЕРБ Цветан Цветанов и министр юстиции Цецки Цачева приобрели в собственность апартаменты в элитном комплексе по цене намного ниже рыночной.
Обновлено в 11:16
Наука
Археологи выяснили, как строили древнейший мост в Великом Новгороде
Исследователи из Института археологии Российской академии наук проанализировали найденные на дне реки Волхов остатки древнего моста и установили, что сооружение было построено с применением прогрессивных для того времени технологий.
Обновлено 19 марта в 19:17
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья
«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Общество
Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта
Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.
Обновлено в 17:57
Общество
Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии
Обновлено в 09:30
Футбол
Юношеская сборная России разгромила Шотландию
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 13:55
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Религия
Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге
Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Футбол
Италия стартовала с уверенной победы над Финляндией
23 марта между национальными сборными Италии и Финляндии на стадионе «Фриули» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:41
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28