Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать МинкультурыРИА Новости 08:29

Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре". По словам музыканта, он будет отстаивать такую позицию.
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Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Газета.Ru10:35

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

РИА Новости08:29

Мединский ответил на сообщения о призыве Шнурова разогнать Минкультуры

РБК08:16

Мединский ответил на призыв Шнурова «разогнать» Минкультуры

ТАСС07:57

Мединский отреагировал на предложение Шнура «разогнать Минкульт»: Он не понимает, что говорит

РЕН ТВ07:36

Мединский ответил Шнурову на призыв разогнать министерство культуры

Интерфакс07:25

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Lenta.ru08:26
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Политика

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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