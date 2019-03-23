Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать МинкультРИА Новости 08:29

Министерства культуры есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский, вступив в заочную полемику с музыкантом Сергеем Шнуровым, который накануне предложил разогнать его ведомство.

с чего всё началось

Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре". По словам музыканта, он будет отстаивать такую позицию.

Спорт Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.

Политика СБУ даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию Спецслужба в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям.

Культура Шнур на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту «О культуре».

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Общество Митрополит Иларион позвал чиновников в реальный мир Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева.

Шоу-бизнес Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.

Политика Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.

Экономика Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019-2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.

Армия и оружие Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем «Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.

Происшествия При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Происшествия Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ «Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат Процесс разбирательства по поводу копирования Evoque получился очень затяжным, британская сторона возмущалась плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.