Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»РИА Новости 11:36
Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Обновлено в 14:50
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего
Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 20:52
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения
6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Здоровье
В КФУ посоветовали не надевать бейсболку в жару
В КФУ посоветовали не надевать бейсболку во время жары, об этом сообщила завотделением профилактики поликлиники Университетской клиники КФУ Лилия Мингазутдинова, говорится на медиапортале вуза.
Обновлено в 07:29
Политика
Прямая трансляция: В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Экономика
США усилили санкции против Венесуэлы
Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:07
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Космос
Безос впервые показал пассажирскую капсулу New Shepard
Еще одно эксклюзивное видео с презентации пассажирской капсулы корабля для космических туристов New Shepard сняли представители Blue Origin для издания Inverse.
Обновлено в 04:56
Экономика
На Сахалине построят гостиницу сети Hilton
О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества
Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес
Шайа Лабаф коварно бросил любовницу
Шайа Лабаф не любит грустить в одиночестве: стоило его девушке, певице Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs уехать из города по делам, как он тут же переключился на новую красотку.
Обновлено в 18:00
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Здоровье
Бари Алибасову могут сделать операцию
Обновлено в 01:25
Политика
Осипов выдвинулся на выборы губернатора Забайкальского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 7 июня выдвинулся на сентябрьские выборы губернатора, он идёт самовыдвиженцем.
Обновлено в 21:09