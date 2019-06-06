Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»РИА Новости 11:36

Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Мединский рассказал о съемках российского сериала про Чернобыль

РИА Новости13:50

Мединский дал оценку сериалу «Чернобыль»

RT на русском12:48

Мединский: российский сериал про аварию на Чернобыльской АЭС был задуман до проекта HBO

ТАСС11:49

Мединский назвал сериал «Чернобыль» «мастерски сделанным фильмом»

РБК12:42

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Интерфакс10:51

Мединский: Российский фильм про Чернобыль не является ответом на сериал HBO

Эхо Москвы10:26

Владимир Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Говорит Москва11:13
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Обновлено в 14:50
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Армия и оружие

В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего

Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 20:52
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Политика

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения

6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Здоровье

В КФУ посоветовали не надевать бейсболку в жару

В КФУ посоветовали не надевать бейсболку во время жары, об этом сообщила завотделением профилактики поликлиники Университетской клиники КФУ Лилия Мингазутдинова, говорится на медиапортале вуза.
Обновлено в 07:29
Политика

Прямая трансляция: В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

Обновлено в 16:53
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Экономика

США усилили санкции против Венесуэлы

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:07
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Космос

Безос впервые показал пассажирскую капсулу New Shepard

Еще одно эксклюзивное видео с презентации пассажирской капсулы корабля для космических туристов New Shepard сняли представители Blue Origin для издания Inverse.
Обновлено в 04:56
Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Обновлено в 19:49
Происшествия

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

Шайа Лабаф коварно бросил любовницу

Шайа Лабаф не любит грустить в одиночестве: стоило его девушке, певице Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs уехать из города по делам, как он тут же переключился на новую красотку.
Обновлено в 18:00
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Здоровье

Бари Алибасову могут сделать операцию

Обновлено в 01:25
Политика

Осипов выдвинулся на выборы губернатора Забайкальского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 7 июня выдвинулся на сентябрьские выборы губернатора, он идёт самовыдвиженцем.
Обновлено в 21:09
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