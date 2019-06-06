Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»Известия 12:24
Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американо-британский сериал «Чернобыль», пишет в четверг, 6 июня, «Интерфакс».
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Авто
Концерн DFM пожаловался на Краснодарские суды
Мошенническая схема идентична с случаями компаний Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar: покупатель приобрел автомобиль DFM AX7 и через 15 дней после покупки подал иск в суд о том, что машина имеет технический дефект, подтвержденный независимой экспертизой без участия продавца, который был удовлетворен.
Обновлено в 05:38
Хоккей
Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Националисты забросали файерами особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщает издание «Страна.ua».
Обновлено в 10:30
Политика
Путин поддержал создание РФПИ центра искусственного интеллекта
Российский лидер Владимир Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций
Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.
Обновлено в 12:50
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Происшествия
Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя
Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Общество
ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз
Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
Игры
Destiny 2 может стать условно-бесплатной и выйти в Steam
Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова
Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Политика
Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона
Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Культура
Мединский назвал российский рынок кино очень узким
Российское кино имеет очень узкий рынок, однако спрос на него за рубежом велик, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе ПМЭФ — 2019.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты наиболее полезны для женщин
Британские ученые рассказали от каких продуктов необходимо отказать женщинам, чтобы сохранить молодость и предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол
Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.
Обновлено в 03:53