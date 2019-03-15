Политика

Мединский назвал показ российского кино за рубежом «жесткой силой»РБК вчера в 15:59

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что показ российского кино в других странах — это проявление «жесткой силы» и демонстрация российских ценностей. Об этом он сказал на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, сообщает «РИА Новости».
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Мединский назвал кино инструментом «жесткой силы»

РИА Новостивчера в 10:06

Мединский заявил о страхе зарубежных стран перед русским кино

Известиявчера в 11:11

Мединский предложил Фонду кино продвигать российское кино за рубеж

Российская газетавчера в 09:20

Мединский назвал показ российского кино за рубежом «жесткой силой»

РБКвчера в 15:59

В.Мединский: Конкурс для компаний на продвижение российского кино за рубежом пройдет до конца года

Агентство Москвавчера в 10:54

Мединский: операторов продвижения кино РФ за рубежом определят по конкурсу в 2019 году

ТАССвчера в 11:59

Правительственный совет по развитию кино обсудит сегодня вопросы продвижения и экспорта отечественной кинопродукции

Эхо Москвывчера в 02:03
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Шоу-бизнес

Юлии Началовой сделали операцию

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Красноярском крае засняли падающий метеорит

В Сети появилось видео пролетающего в небе объекта, который предположительно является метеоритом.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников шествия "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:46
Футбол

Оренбург — Динамо 1:0

Обновлено в 06:27
Спорт

Поршнев заменит Гараничева в эстафете чемпионата мира

Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

При пожаре в общежитии в Калининграде погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в общежитии в Калининграде.
Обновлено в 06:26
Политика

МИД: Россия ответит на недружественные санкции ЕС

Россия не оставит без ответа недружественную акцию Евросоюза.
Обновлено в 06:20
Политика

Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
Обновлено в 04:14
Происшествия

У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники

Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Подросток кинул в австралийского сенатора яйцо

На кадрах, снятых журналистами, видно, что юноша подбегает к сенатору, после чего о голову последнего разбивается куриное яйцо.
Обновлено в 07:14
Политика

Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что теперь он контролирует нефтяную корпорацию Citgo.
Обновлено в 05:45
Происшествия

У актера Михаила Кокшенова случился приступ

Обновлено в 07:28
Общество

В Риге прошло шествие легионеров СС

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
Обновлено в 06:30
Экономика

Гильдия пекарей России сообщила об ожидаемом росте цен на хлеб

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщила, что с начала года средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились на 1,1%. При этом собеседник «РИА Новости» в объединении уточнил, что по итогам 2019 года ожидается рост цен на хлеб в 5-6%.
Обновлено в 03:20
Политика

На Украине предложили взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукого

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne предложил взыскать с России ренту за «использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким» в течение 300-летнего периода.
Обновлено в 01:29
Политика

National Interest: Россия победила в санкционной войне

Профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье для журнала National Interest пришла к выводу, что Россия побеждает в санкционной войне против Запада.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Новой Зеландии пересмотрят закон об оружии

После теракта власти Новой Зеландии намерены пересмотреть закон об оружии. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Обновлено в 03:51
Автоспорт

Даниил Квят: доволен сегодняшней сессией

Россиянин остался доволен тремя тренировками, а также первым сегментом квалификации. Напомним, что гонка в Мельбурне состоится 17 марта.
Обновлено в 04:53
Политика

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Политика

Беглый депутат Рады рассказал о нездоровой тяге Порошенко к деньгам

Эмигрировавший c Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Петра Порошенко к деньгам, пишет "Политнавигатор".
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Аксенов заявил о правовых перспективах иска к Киеву за ущерб Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что иск к Киеву за ущерб из-за нахождения полуострова в составе Украины имеет правовые перспективы.
Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко уволил главу Полтавской обладминистрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Головко.
Обновлено в 07:10
Общество

МВД и МЭР не договорились об изменении формата экзамена на права

Напомним, проект постановления правительства предусматривает объединение двух экзаменов на права: проверку первоначальных навыков управления - "плошадка" и умение управлять автомобилем на дороге - "город".
Обновлено в 05:06
Интернет

«Яндекс» начал тестировать свою социальную сеть

Обновлено в 02:43
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Гришковец назвал Шнурова презирающим все предателем

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Дальность действия ослепляющего оружия «Филин» увеличат в полтора раза

Обновлено в 04:33
Происшествия

Обрушилась кирпичная кладка стены в общежитии в Ставрополе

В ставропольском общежитии произошло частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Глава УВЗ заявил о готовности к работе над беспилотным танком Т-90

Боевые и технические характеристики танка позволяют использовать его в различных погодных условиях, в любое время суток и при разных видах современного наземного боя, говорится на сайте УВЗ.
Обновлено в 03:18
Политика

Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

США перебросили в Англию пятый ядерный бомбардировщик

США перебросили в Европу пятый стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.
Обновлено в 07:21
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