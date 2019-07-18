Наука
Медики выявили новую причину инсультов и инфарктовЭкономика сегодня вчера в 23:47
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск появления инфарктов и инсультов. Это выяснили ученые из центра Kaiser Permanente, расположенного в США.
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Ученые: «нижнее» давление оказывает серьезное влияние на риски инфаркта и инсульта
Medikforum.ruвчера в 05:25
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