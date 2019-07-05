Происшествия
В истязании семилетней девочки в Ингушетии подозревается её тётяRT на русском вчера в 13:15
Ребёнка поместят в центр Рошаля. Накануне у девочки диагностировали множественные телесные повреждения, укусы, закрытый перелом локтя со смещением, подвывих плеча, гангрену и множественные ожоги. В истязаниях подозревается тётя ребёнка.
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В Ингушетии разыскивают отца жестоко избитой семилетней девочки, подозреваемая задержана
Интерфакс - Россиявчера в 06:41
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