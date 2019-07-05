Происшествия

В истязании семилетней девочки в Ингушетии подозревается её тётяRT на русском вчера в 13:15

Ребёнка поместят в центр Рошаля. Накануне у девочки диагностировали множественные телесные повреждения, укусы, закрытый перелом локтя со смещением, подвывих плеча, гангрену и множественные ожоги. В истязаниях подозревается тётя ребёнка.
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В Ингушетии задержали тётю избитой девочки

Говорит Москвавчера в 04:12

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

Газета.Ruвчера в 09:20

Задержали родственницу травмированной девочки из Ингушетии

ТАССвчера в 05:52

Омбудсмен рассказал о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Телеканал 360°08:36

В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки

РИА Новостивчера в 04:12

В Ингушетии разыскивают отца жестоко избитой семилетней девочки, подозреваемая задержана

Интерфакс - Россиявчера в 06:41

В Ингушетии девочку забрали у опекунов со следами истязаний

Интерфакс04 июля в 16:37
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Шоу-бизнес

За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Обновлено в 09:57
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Общество

Кто такие предпенсионеры и какие льготы им положены

Особые категории предпенсионеров У некоторых категорий россиян пенсионный возраст не меняется, но предпенсионные льготы распространяются и на них.
Обновлено в 05:34
Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Экономика

Стратегия развития Минэкономразвития: Вклад туризма в показатель российского ВВП должен увеличиться почти вдвое

Через 15 лет, согласно планам, россияне должны путешествовать по стране в два раза чаще, а страна - войти в топ-10 направлений, по версии Всемирной туристской организации при ООН. для развития внутреннего туризма авторы документа предлагают стимулировать гостей посещать территории с развитой, но недостаточно загруженной инфраструктурой, например, - в низкий сезон.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Найдены родители жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 09:37
Происшествия

В Иркутской области сократилось число пропавших без вести при паводке

Обновлено в 09:26
Происшествия

На Куршской косе обнаружили тело девочки

В пятницу, 5 июля, на Куршской косе обнаружили тело девочки.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Общество

Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
Обновлено в 02:33
Происшествия

Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной

"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров

В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
Обновлено в 09:52
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
Общество

Карты «Тройка» с изображением панды Жуи поступили в продажу

Обновлено в 07:46
Политика

Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 09:58
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 06:02
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Футбол

Гендиректор «Интера»: «Икарди и Наингголан не входят в планы клуба»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не рассчитывает на нападающего Мауро Икарди и полузащитника Раджу Наингголана.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Боевики поплатились за попытку наступления на позиции САА в Хаме

Боевики, занимавшие ключевые высоты в северной Хаме, решили перегруппироваться и пойти в наступление на позиции сирийской правительственной армии.
Обновлено в 01:20
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Политика

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

ДНР: При обстреле Горловки украинская мина попала в детскую площадку

Украинские военные утром 6 июля обстреляли из минометов Горловку, в результате чего одна из мин угодила на территорию детской игровой площадки.
Обновлено в 06:56
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