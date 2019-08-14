Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей неделиРИА Новости вчера в 20:08
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
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с чего всё началось
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 20:08
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