Здоровье

Медики оценили идею четырехдневной рабочей неделиLenta.ru вчера в 21:58

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения. По его словам, даже два дня ложатся на здоровье россиян «тяжким бременем», потому что «пьем мы еще много».
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с чего всё началось

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 20:08

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Врачи рассказали, чем опасна четырехдневная рабочая неделя

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Газета.Ruвчера в 20:42

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Врачи негативно оценили идею четырёхдневной рабочей недели

RT на русскомвчера в 20:17

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

РИА Новостивчера в 20:08
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Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили над западной окраиной Донецка ударный беспилотник украинских силовиков, заявили в среду журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено в 06:23
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«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»

Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:09
Политика

Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка

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Обновлено в 06:10
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
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Происшествия

В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина

Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
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Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

В середине июне этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.
Обновлено в 05:48
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Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
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Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

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Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

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Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму

Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.
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Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»

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Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

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Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль

Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо назвал свою провальную роль в карьере, за которую ему до сих пор стыдно.
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