Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения. По его словам, даже два дня ложатся на здоровье россиян «тяжким бременем», потому что «пьем мы еще много».

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