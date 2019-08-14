Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей неделиLenta.ru вчера в 21:58
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения. По его словам, даже два дня ложатся на здоровье россиян «тяжким бременем», потому что «пьем мы еще много».
Читать в источнике
Оценить587
с чего всё началось
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 20:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию
Обновлено в 05:25
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Число умерших от рака в России продолжает расти
Всего в России за полгода умерли 918 503 человека — на три процента меньше, чем в январе-июне 2018 года.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 05:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сбили над Донецком ударный беспилотник силовиков
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили над западной окраиной Донецка ударный беспилотник украинских силовиков, заявили в среду журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено в 06:23
Происшествия
«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»
Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:09
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Общество
Сервис заказа такси «Ситимобил» появится в Казани
Обновлено в 03:51
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
В середине июне этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.
Обновлено в 05:48
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Авто
Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию
Под капотом - 3,5-литровым V6 с отдачей 280 л.с. Цена на Honda Odyssey LX стартует от 31 785 долларов.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»
В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Футбол
Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 05:14
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Кино
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо назвал свою провальную роль в карьере, за которую ему до сих пор стыдно.
Обновлено в 04:59