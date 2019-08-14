Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей неделиРИА Новости вчера в 20:08

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
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с чего всё началось

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 20:08

Подробнее о событии

Врачи рассказали, чем опасна четырехдневная рабочая неделя

РЕН ТВвчера в 20:19

Врачи назвали угрозы перехода на четырехдневную рабочую неделю

URA.Ruвчера в 20:52

Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели

Lenta.ruвчера в 21:58

Врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели

Газета.Ruвчера в 20:42

Врачи назвали угрозы для здоровья из-за сокращения рабочей недели

РБК00:04

Врачи негативно оценили идею четырёхдневной рабочей недели

RT на русскомвчера в 20:17

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

РИА Новостивчера в 20:08
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Экономика

Россияне стали меньше покупать мясных продуктов

В период с июля 2018 года по июнь 2019 года жители страны купили мясных продуктов на 4,3% меньше в натуральных объемах, чем в предыдущем аналогичном периоде.
Обновлено в 04:53
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Авто

Обнародованы первые фото нового Kia Mohave

Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:43
Футбол

«Краснодар» поборется за выход в групповой этап ЛЧ с «Олимпиакосом»

После исторической победы над "Порту" "Краснодару" остался один шаг до выхода в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

В Минтруда прокомментировали переход на четырехдневную рабочую неделю

В пресс-службе Министерства труда прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика

В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Общество

Сервис заказа такси «Ситимобил» появится в Казани

До конца 2019 года сервис интернет-заказа такси «Ситимобил» начнет работать в 10 городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург и Казань, передают «Ведомости».
Обновлено в 03:51
Общество

Минобрнауки ужесточило правила контактов ученых с иностранцами

Министерство образования и науки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:51
Политика

Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Политика

Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского

Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Политика

Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга

Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Игры

Создатели Everspace покажут новую космическую игру 19 августа

Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА

В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Футбол

Слуцкий показал себя в возрасте 70 лет

Обновлено в 04:40
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек

Число пострадавших при серии взрывов на армейском складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края достигло 40 человек.
Обновлено в 02:59
Киберспорт

THQ Nordic купила авторов Darksiders III, а Volition работает над новой Saints Row

Обновлено в 02:33
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими

В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Экономика

В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком

Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО

Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
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