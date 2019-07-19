Наука
Медики назвали новую причину инфарктов и инсультовiReactor вчера в 20:31
Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США обнаружили еще одну причину возникновения инфарктов и инсультов.
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Ученые: «нижнее» давление оказывает серьезное влияние на риски инфаркта и инсульта
Medikforum.ruвчера в 05:25
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:11, Вашингтон
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Политика
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После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
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В Магаданской области пропал директор горнодобывающей компании "Лидер" Сергей Дутчак.
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Обновлено вчера в 22:12
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Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
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В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
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Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
До 1 февраля 2020 года Правительство России должно разработать документ и план действий, которые отменят штрафы с дорожных камер, размещённых с нарушением требований.
Обновлено вчера в 11:39
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Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
РПЦ отвергла причастность к перекрытию движения в Сергиевом Посаде
Русская православная церковь (РПЦ) занимается проверкой информации о том, что из-за приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сергиевом Посаде было частично перекрыто движение, в результате чего автомобили скорой помощи некоторое время не могли доехать до пациентов.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Видеозапись, на которой голая девушка совершила прыжок в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в Португалии, распространился в Сети.
Обновлено вчера в 19:59
Гаджеты
В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы
Ранее стало известно, что на фоне введенных США ограничений Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng для замены ОС Android на своих смартфонах.
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Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
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Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России
Новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранить антироссийские санкции в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
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Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Трамп назвал претендента на пост министра труда США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует назначить Джина Скалиа новым министром труда.
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Армия и оружие
«Адмирал Макаров» и БРК «Утёс» провели ракетные стрельбы в Черном море
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Шоу-бизнес
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Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции
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Интернет
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Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
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Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
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