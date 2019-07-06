Арбитр матча за 3-е место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил свое решение удалить Лионеля Месси.

Арбитр объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечом

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