Футбол
Арбитр объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечомSports.ru 03:31
Арбитр матча за 3-е место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил свое решение удалить Лионеля Месси.
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