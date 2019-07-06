Футбол

Арбитр объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечомSports.ru 03:31

Арбитр матча за 3-е место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил свое решение удалить Лионеля Месси.
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Медель высказался по поводу удаления Месси на Кубке Америки

Газета.Ru13:14

Перед игрой с Чили Месси отдал свою ленту, которую получил на удачу, Дибале

Чемпионат13:57

Почему удалены Месси и Медель? Официальный рапорт арбитра

Спорт-Экспресс04:20

Опубликован рапорт арбитра матча Аргентина — Чили. В нем — причины удаления Месси и Меделя

Sport24.ru05:23

Гари Медель: «Согласен с Месси, не думал, что мы получим даже желтую карточку»

Sports.ru04:34

Арбитр объяснил, за что решил удалить Месси в матче Кубка Америки

Матч ТВ04:44

Почему Месси не нужна бронза от коррупционеров

Советский спорт06:00
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