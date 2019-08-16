Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собойКоммерсантъ вчера в 17:15
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times. Ранее в ряде американских СМИ появилась информация о том, что господин Эпштейн, возможно, был убит.
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Вскрытие вызвало вопросы относительно истинной причины смерти финансиста Эпштейна
Интерфакс15 августа в 07:47
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Политика
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Здоровье
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Футбол
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В пятницу стало известно, что в Берлине мать девятилетней девочки подала в суд в связи с тем, что ее дочь не взяли в Государственный кафедральный хор мальчиков.
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Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском
Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Фамилии полицейских, которые дали объяснения о задержании избитой на акции Дарьи Сосновской, опубликовала Baza
Обновлено вчера в 15:03
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Театры
Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра
Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Обновлено вчера в 08:24
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 07:45
Здоровье
Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи
Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено вчера в 15:35
Теннис
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).
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У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Кино
«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Шипулин утаил от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Бывший биатлонист, кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) Антон Шипулин скрыл от региональной избирательной комиссии активы на 13,6 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
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Санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть
Российская нефть стала пользоваться большим спросом в мире после введения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана и Венесуэлы.
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Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено вчера в 11:56
Наука
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Обновлено 15 августа в 10:34
Здоровье
Малиновое варенье блокирует распространение раковых клеток
Согласно исследованиям, малиновое варенье является отличным антиоксидантом, который помогает избежать распространения раковых клеток и усиливает защитные функции организма перед недугом.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться
У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено 15 августа в 17:22