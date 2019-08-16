Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собойКоммерсантъ 17:15

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times. Ранее в ряде американских СМИ появилась информация о том, что господин Эпштейн, возможно, был убит.
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Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна

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СМИ подтвердили, что миллиардер-педофил из США совершил суицид

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Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Взгляд.ру17:33

Вскрытие вызвало вопросы относительно истинной причины смерти финансиста Эпштейна

Интерфаксвчера в 07:47
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Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
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Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
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Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
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