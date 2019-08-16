Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times. Ранее в ряде американских СМИ появилась информация о том, что господин Эпштейн, возможно, был убит.

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

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