Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собойКоммерсантъ вчера в 17:15

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times. Ранее в ряде американских СМИ появилась информация о том, что господин Эпштейн, возможно, был убит.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

NYT: смерть Эпштейна - самоубийство

Вести.Ru03:40

Экспертиза после вскрытия утверждает, что Эпштейн покончил с собой

REGNUMвчера в 16:52

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Взгляд.рувчера в 17:33

Вскрытие подтвердило суицид миллиардера-педофила Эпштейна

Телеканал 360°вчера в 18:36

Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна

РБКвчера в 21:17

Названа причина смерти миллиардера-педофила в американской тюрьме

Lenta.ruвчера в 17:23

СМИ подтвердили, что миллиардер-педофил из США совершил суицид

Газета.Ruвчера в 16:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия

В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы

Обновлено в 03:08
Общество

Коммунисты проведут в Москве митинг за честные выборы

Акция начнется в полдень на проспекте Сахарова, об этом рассказал «Эху Москвы» первый секретарь КПРФ Валерий Рашкин.
Обновлено в 00:04
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Здоровье

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Баскетбол

Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд

Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море

На сей раз нашими питомцами в областях Лигурия, Кампания, Калабрия и Сицилия были спасены восемь человек, в том числе двое маленьких детей.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева

Обновлено в 00:35
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

«Волга» может вернуться на конвейер

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Хоккей

Барбашев привез Кубок Стэнли в Москву

Обновлено в 03:56
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы

Обновлено в 03:53
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

Обновлено в 00:42
Космос

Китай запустил первую коммерческую ракету с искусственным спутником

Как сообщает News.ru, ракета вывела на орбиту три спутника. Jielong-1 запустили на северо-западе Китая, из центра Цзюцюань.
Обновлено в 04:09
Игры

Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу

Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 07:01
Авто

В России разрешили использовать автономера компактного размера

Обновлено в 00:54
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 04:27
Игры

Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»

«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика

Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%

Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
ещё по теме
Главное