Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собойКоммерсантъ вчера в 17:15
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times. Ранее в ряде американских СМИ появилась информация о том, что господин Эпштейн, возможно, был убит.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Общество
Коммунисты проведут в Москве митинг за честные выборы
Акция начнется в полдень на проспекте Сахарова, об этом рассказал «Эху Москвы» первый секретарь КПРФ Валерий Рашкин.
Обновлено в 00:04
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд
Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море
На сей раз нашими питомцами в областях Лигурия, Кампания, Калабрия и Сицилия были спасены восемь человек, в том числе двое маленьких детей.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
«Волга» может вернуться на конвейер
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Хоккей
Барбашев привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 03:56
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
Обновлено в 00:42
Космос
Китай запустил первую коммерческую ракету с искусственным спутником
Как сообщает News.ru, ракета вывела на орбиту три спутника. Jielong-1 запустили на северо-западе Китая, из центра Цзюцюань.
Обновлено в 04:09
Игры
Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу
Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 07:01
Авто
В России разрешили использовать автономера компактного размера
Обновлено в 00:54
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 04:27
Игры
Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»
«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%
Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31