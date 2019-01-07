Экономика

Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае
РИА Новости
вчера в 19:06

Свою продукцию Татьяна Капустина поставляет на прилавки Приамурья, Москвы, Якутии, на Сахалин, в Комсомольск-на-Амуре, интерес именно к крем-меду по ее словам после ВЭФ повысился, но основной рынок сбыта - все же Китай.
РИА Новостивчера в 19:06
с чего всё началось

Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае

Крем-мед от производителя Амурской области, который в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) попробовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, активно продается в Китае, в апреле компания планирует начать поставки в Корею, в перспективе возможен выход и на японский рынок, рассказала РИА Новости руководитель фирмы Татьяна Капустина.
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