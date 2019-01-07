Экономика

Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае
РИА Новости
вчера в 19:06

Свою продукцию Татьяна Капустина поставляет на прилавки Приамурья, Москвы, Якутии, на Сахалин, в Комсомольск-на-Амуре, интерес именно к крем-меду по ее словам после ВЭФ повысился, но основной рынок сбыта - все же Китай.
РИА Новостивчера в 19:06
с чего всё началось

Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае

Крем-мед от производителя Амурской области, который в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) попробовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, активно продается в Китае, в апреле компания планирует начать поставки в Корею, в перспективе возможен выход и на японский рынок, рассказала РИА Новости руководитель фирмы Татьяна Капустина.
РИА Новостивчера в 19:06

Подробнее о событии

Понравившийся президенту амурский мед пошел на экспорт в Китай

Российская газетавчера в 23:24

Мед, которым угощались Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, начали продавать в Китае

РЕН ТВвчера в 22:54

Амурская область активно продаёт в Китай «мёд Путина»

News.ruвчера в 22:12

«Путинский» мед пошел на экспорт в Китай

ForRent.ru00:39

В Китай начали поставлять мёд, которым Путин угостил Си Цзиньпина на ВЭФ

Life.ruвчера в 21:06

Мед из Амурской области начали поставлять в Китай после презентации Путину и Си Цзиньпину на ВЭФ

Экономика сегоднявчера в 20:31

Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае

РИА Новостивчера в 19:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Экономика

МРОТ хотят увеличить в два раза

В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика

Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent выросла на 9%

В пятницу цена фьючерсов Brent снова повысилась, и по итогам недели рост составил 9,3%, что является лучшим показателем с декабря 2016 года.
Обновлено в 02:01
Экономика

Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) типа "Центр" на территории Воронежской области.
Обновлено вчера в 03:51
Экономика

Нижегородские производители пищевых продуктов улучшили показатели

Нижегородская область по итогам десяти месяцев 2018 года попала в число лидеров по объему производства пищевых продуктов, заняв второе место в Поволжье.
Обновлено в 02:33
Экономика

Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов

Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика

ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредита

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 08:43
Финансы

На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м

Нажми на тормоза В 2018 году россияне реализовали так называемый отложенный спрос на кредитные деньги.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Самарский «Автовазбанк» начал вхождение в состав банка «Траст»

Зарегистрированный в Тольятти (Самарская область) АО «Автовазбанк» будет официально присоединён к московскому ПАО Национальный банк «Траст».
Обновлено вчера в 21:55
Экономика

Банкрот «Анкор банк» выплатил кредиторам почти 224 млн рублей

Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:28
Финансы

Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2019 год

Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2018 — 19 финансовый года, который будет составлять 47,7 млрд. нгултрумов (примерно 681 млн. долларов).
Обновлено вчера в 10:19
Экономика

Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США

Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.
Обновлено 05 января в 06:58
Энергетика

Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли

Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено вчера в 00:31
Экономика

Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП

Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.
Обновлено 05 января в 09:28
Экономика

Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства

Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено 03 января в 16:59
Финансы

Белорусские власти планируют привлечь $1,5 млрд на внешних рынках

Республика Беларусь выйдет на внешние рынки в наступившем году с намерением привлечь заимствований на 1,5 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 23:31
ещё по теме
Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное