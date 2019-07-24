Финансы
«Мечел» просит банки отсрочить погашение долга до 2026 годаSM News 05:53
Промышленный холдинг «Мечел» обратился к кредиторам с просьбой о переносе погашения основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. Крупнейшим кредитором компании является Сбербанк, сегодня руководство проведет анализ финансовой модели компании и примет решение по этому вопросу.
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В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
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Кино
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Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
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11 офицеров арестованы в Судане за попытку госпереворота, пишут СМИ
Должностные лица обвиняются в антиправительственном заговоре Порядка 11 высокопоставленных офицеров, в том числе глава Объединенного штаба Вооруженных сил, попали под арест в рамках расследования попытки госпереворота, предпринятой в начале июля в Судане.
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Чем покорит ІІ Минский фестиваль циркового искусства
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Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
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Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
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Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине
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На дне Балтийского моря обнаружили корабль эпохи Возрождения
На дне Балтийского моря найден хорошо сохранившийся корабль эпохи Великих географических открытий.
Обновлено вчера в 16:42
Технологии
Минюст США начал расследование против ведущих онлайн-платформ
Отмечается, что ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.
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