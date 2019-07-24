Финансы
«Мечел» просит банки отсрочить погашение долга до 2026 годаSM News 05:53
Промышленный холдинг «Мечел» обратился к кредиторам с просьбой о переносе погашения основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. Крупнейшим кредитором компании является Сбербанк, сегодня руководство проведет анализ финансовой модели компании и примет решение по этому вопросу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:08, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Томь» обыграла курский «Авангард» в Томске
Обновлено в 09:53
Общество
Госдума приняла закон о повышении пособий по уходу за детьми
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пособий по уходу за детьми для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 07:35
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна
Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в байопике об английском художнике Луисе Уэйне. Съемки драмы начнутся уже 10 августа.
Обновлено в 01:45
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12
Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошли сбои
Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе социальной сети, сообщает сайт по отслеживанию проблем глобальных сервисов Downdetector.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении
В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова
Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента.
Обновлено в 10:01
Футбол
Бывший хавбек «Сент-Этьена» Кабелла перешел в «Краснодар»
Хавбек «Сент-Этьена» Реми Кабелла перешел в «Краснодар».
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11