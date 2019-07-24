Промышленный холдинг «Мечел» обратился к кредиторам с просьбой о переносе погашения основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. Крупнейшим кредитором компании является Сбербанк, сегодня руководство проведет анализ финансовой модели компании и примет решение по этому вопросу.

«Мечел» просит банки отсрочить погашение долга до 2026 года

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