Финансы

«Мечел» просит банки отсрочить погашение долга до 2026 годаSM News 05:53

Промышленный холдинг «Мечел» обратился к кредиторам с просьбой о переносе погашения основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. Крупнейшим кредитором компании является Сбербанк, сегодня руководство проведет анализ финансовой модели компании и примет решение по этому вопросу.
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«Мечел» просит отсрочки по долгам

Коммерсантъ09:55

«Мечел» просит банки перенести погашение долга на 2024-2026 годы

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ТАСС05:19

«Мечел» предложил банкам перенести погашение долгов на 2024-2026 гг

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Вести.Финанс04:33

«Мечел» просит Сбербанк о реструктуризации долга

Банки.ру04:32

«Мечел» предложил банкам-кредиторам отложить погашение долгов

Интерфакс04:57
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