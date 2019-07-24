Финансы
«Мечел» предложил банкам-кредиторам отложить погашение долговИнтерфакс 04:57
"Мечел" представил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложил перенести погашение основного долга на 2024-2026 годы с 2020-2024 годов. Об этом через пресс-службу сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Он уточнил, что это предложение от "Мечела" поступило в июне.
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