McDonald’s увеличит инвестиции в РоссииТАСС 02:58

McDonald's намерен увеличить инвестиции в развитие на российском рынке на 40% в 2019 году, а также увеличить темпы открытия новых ресторанов. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании McDonald's в России Марк Карена.

с чего всё началось

Руководитель российского подразделения компании не уточнил объем инвестиций в 2019 году, однако в целом за время работы в РФ McDonald's инвестировал в развитие на российском рынке более 61 млрд руб.

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