Форвард после столкновения неудачно упал на газон и повредил плечо. На 36-й минуте его заменил Флориан Товен. Ранее Неймар, еще один форвард «ПСЖ», получил травму в матче с Камеруном.

Мбаппе заменен на 36-й минуте матча с Уругваем из-за травмы плеча

Футбол Футбол «Получили пощёчину». Дзюба проанализировал поражение от Швеции Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем Черчесов: "Подошли к матчу со Швецией без хорошей подготовки"

Футбол Футбол Неймар получил травму в товарищеском матче против Камеруна Нападающий сборной Бразилии Неймар был заменен из-за травмы в товарищеском матче с командой Камеруна (1:0), сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Сербия и Шотландия вышли в дивизион B Лиги наций Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.

Футбол Футбол Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018 Итальянское издание Tuttosport не включило представителей РПЛ Сергея Еременко и Михаила Лысова в шорт-лист премии, вручаемой лучшему футболисту в возрасте до 21 года.

Футбол Футбол Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом

Футбол Футбол В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича «Милан» подтвердил информацию о возможном возвращении Ибрагимовича. Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Леонардо.

Футбол Футбол Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси» Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».

Футбол Футбол Италия — США 1:0 Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.

Футбол Футбол Дженнингс покинул петербургский «Зенит» Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Футбол Футбол Волейбольный «Зенит» одержал победу в дебютном матче Лиги чемпионов По результатам решающей партии питерцы всё-таки дожали соперника и одержали победу (16:14).

Футбол Футбол Агент Влашича назвал цену на игрока Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».

Футбол Футбол Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛ Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал об отличиях французской Лиги 1 и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футбол Полузащитник «Ростова» Вебер пропустит полтора месяца после операции Полузащитник футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Дмитрий Вебер прооперирован и должен приступить к тренировкам через 1,5 месяца, сообщается на официальном сайте ростовчан.

Футбол Футбол Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».