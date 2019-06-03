Футбол
Мбаппе выразил недовольство особым положением Неймара в «ПСЖ»Газета.Ru 05:22
По информации L'Equipe, французский форвард недоволен особыми привилегиями бразильца в команде, в том числе на изменение под Неймара расписания тренировок и его влияние на трансферную политику клуба. Отмечается, что Мбаппе поддерживают Преснель Кимпембе и Тома Менье.
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